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Мантуан: «Санкт-Петербург такой же живой и бурлящий, как Сан‑Паулу»

сегодня, 16:02

Новобранец «Зенита» Густаво Мантуан положительно отозвался о Санкт-Петербурге.

Сравнить с Бразилией? Вы знаете, как это ни странно, но пока каких‑то прямо особенных различий я не наблюдаю, потому что, во‑первых, приехал летом. А в это время года тепло что здесь, что там. Во‑вторых, Петербург такой же живой и бурлящий, как Сан‑Паулу. Люди в наших городах проживают жизнь по максимуму.

Плюс, очень помогает в адаптации команда и клуб, ну и, конечно, те бразильские ребята, что уже давно в «Зените». Поэтому я чувствую себя здесь очень круто. Практически как дома. Поэтому Петербург меня поразил.

Мне здесь очень нравится. И поэтому хотел бы провести здесь много лет, а не только год в аренде.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:12
В ноябре почувствует разницу). Царапина и загниет, а дубак и Ностальжи).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:03
Питер бурлит ещё по хлеще!
Гость
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