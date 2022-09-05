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Чеферин уверен, что Испания и Португалия примут чемпионат мира в 2030 году

вчера, 19:35

Президент УЕФА Александер Чеферин полагает, что, скорее всего, Испания и Португалия примут чемпионат мира 2030 года.

Я уверен, что чемпионат мира 2030 года будет проведен в Испании и Португалии. Эта заявка смотрится внушительно, и мы приложим все усилия, чтобы помочь двум странам, которые очень любят футбол и имеют хорошую инфраструктуру.

Испания и Португалия подали официальную заявку летом 2022 года. Ранее эти страны хотели провести чемпионат мира 2018-го. Заинтересованность в проведении ЧМ-2030 также выразили Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 10:03
Пора прекращать эту традицию с поведением ЧМ где попало. Пусть страна сначала готовит инфраструктуру, строит стадионы, станет футбольной страной. А потом и претендует на ЧМ. Англия, Германия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Бразилия, Аргентина, Мексика… в этих странах по-настоящему любят футбол, в таких и надо проводить крупные турниры.
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 00:39
Ну а проведение чемпионата мира в 4 странах это бред, такой же бред как и евро 2020 было, так как отбор что 4 команды получается играть не будут ?
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 00:37
Надеюсь Испания-Португалия ее и заберёт, пускай лучше в Европе проходит чем на другом континенте, да и сборные подготовятся думаю четко , плюс новые стадионы появятся.
ATG
ATG
сегодня в 00:35
К тому времени этих стран может и не быть ахах
bsww
bsww
вчера в 23:01
Ну это логично, ибо у конкурентов 4 страны в заявке. Не будь в южноамериканской заявке Парагвая, это была бы сильная заявка. Ибо при 4 странах-хозяйках отбор на ЧМ теряет смысл. Причём, учитывая квоты в 4 прямые путёвки и пятая - стыковая, то выходит, что "победитель" отбора - Колумбия, Венесуэла, Перу, Эквадор, Боливия и Бразилия, скажем "БРАЗИЛИЯ" играет стыковой матч за право попасть на ЧМ 2030, что выглядит НЕЛОГИЧНО.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:20
И этот продаёт что ли?
4eq753kv2r6p
4eq753kv2r6p
вчера в 21:50
Так и может
YVG
YVG
вчера в 20:31
Нормальные кандидатуры.
dok66
dok66
вчера в 20:16
Раз Чиферин сказал такое , знать так и будет . И вполне объективно .
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:13
Заявка Испании и Португалии действительно выглядит внушительно! Что в Испани, что в Португалии отличные стадионы, хорошая инфаструктура, отличная логистика удобнная как для европейских сборных,так и для южноамениканских и африканских сборных. Так что хорошие шансы у этих стран провести совместный мундиаль!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:40
Остальные не успели занести... Катар знает... Хе-хе...
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