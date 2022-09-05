Чеферин уверен, что Испания и Португалия примут чемпионат мира в 2030 году

Президент УЕФА Александер Чеферин полагает, что, скорее всего, Испания и Португалия примут чемпионат мира 2030 года.
Я уверен, что чемпионат мира 2030 года будет проведен в Испании и Португалии. Эта заявка смотрится внушительно, и мы приложим все усилия, чтобы помочь двум странам, которые очень любят футбол и имеют хорошую инфраструктуру.
Испания и Португалия подали официальную заявку летом 2022 года. Ранее эти страны хотели провести чемпионат мира 2018-го. Заинтересованность в проведении ЧМ-2030 также выразили Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.