Чеферин уверен, что Испания и Португалия примут чемпионат мира в 2030 году

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вчера, 19:35

Президент УЕФА Александер Чеферин полагает, что, скорее всего, Испания и Португалия примут чемпионат мира 2030 года.

Я уверен, что чемпионат мира 2030 года будет проведен в Испании и Португалии. Эта заявка смотрится внушительно, и мы приложим все усилия, чтобы помочь двум странам, которые очень любят футбол и имеют хорошую инфраструктуру.