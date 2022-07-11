Испания и Португалия представили стадионы для заявки на ЧМ-2030

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11 июля 2022, 06:49

Испания и Португалия намереваются подать общую заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. От двух стран будет представлено 14 стадионов.

На мундиаль у Испания отобрала 14 стадионов, которые могут принять матчи чемпионата мира по футболу. Три стадиона в итоге будут отсеяны.

Испания станет основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Два стадиона в Лиссабоне и один в Порту — «Драгау», «Да Луж» и «Жозе Алваладе».

От Испании выбраны «Сантьяго Бернабеу», «Ванда Метрополитано», «Камп Ноу», «Корнелья», «Ла Картуха», «Сан Мамес», «Месталья», «Риасор», «Эль Молинон», «Ла Ромареда», «Реале Арена», «Ла-Росаледа», «Гран-Канария» и «Ла-Кондомина».