Soccer.ru
ГлавнаяНовостиГорода и страныЧемпионат мира 2030

Испания и Португалия представили стадионы для заявки на ЧМ-2030

11 июля 2022, 06:49

Испания и Португалия намереваются подать общую заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. От двух стран будет представлено 14 стадионов.

На мундиаль у Испания отобрала 14 стадионов, которые могут принять матчи чемпионата мира по футболу. Три стадиона в итоге будут отсеяны.

Испания станет основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Два стадиона в Лиссабоне и один в Порту — «Драгау», «Да Луж» и «Жозе Алваладе».

От Испании выбраны «Сантьяго Бернабеу», «Ванда Метрополитано», «Камп Ноу», «Корнелья», «Ла Картуха», «Сан Мамес», «Месталья», «Риасор», «Эль Молинон», «Ла Ромареда», «Реале Арена», «Ла-Росаледа», «Гран-Канария» и «Ла-Кондомина».

Испания

Все новости
Перевод с marca.com
Майга: «В России очень круто»
02 июля
В ЛНР подтвердили возможность создания объединенного чемпионата
19 июня
Малыгин: «Луганской Народной Республике есть что показать»
19 июня
От Лос-Анджелеса до Торонто. Названы 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026
17 июняАлександр Чистяков в блоге Футбольный паломникКомментарии7
СлухиХачатурянц выступал за проведение Суперкубка России на нейтральном поле
10 июня
Мэр Луганска: «В июне будем участвовать в студенческой лиге РФ»
04 июня
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
11 июля в 20:01
в честь 100-ия можно было б и в уругвае провести
Caniggia
Caniggia
11 июля в 09:25
Может быть к отбору 2030 нас уже допустят. Хотя, вряд ли. Зато у нас есть лучшая лига в мире - Пердив!
shlomo2
shlomo2
11 июля в 07:29
Все стадионы на уровне!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 07:24
И финал между собой устроят...
4grjz4ufecqe
4grjz4ufecqe
11 июля в 06:55
будем надеяться, что Россия туда отберется...
zooveterinar
zooveterinar
11 июля в 06:54
Мы бы тоже могли предоставить свою заявку ,в виде закрытие вентиля подачи газа европе!! Уверен нам бы даже подарили второе место на мундиале,но.....!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 