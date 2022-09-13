Шикунов: «Юран принёс бы „Спартаку“ намного больше пользы, чем Абаскаль»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал заявление , который рассказал, что «красно-белые» вели с ним переговоры до назначения .

Думаю, что сейчас об говорить смысла нет, так как у команды есть тренер. Но точно уверен, что Юран принес бы намного больше пользы, чем Абаскаль, он сильнее и опытнее. Это был бы хороший вариант для «Спартака». Первые матчи Абаскаль вытягивал чисто на эмоциях, и все подхватили эту эйфорию. А затем, когда пошли сильные соперники, то все куда-то испарилось. Организации нет, игры тоже. На одном Промесе, Соболеве и Мозесе не уедешь. Сейчас я вообще не вижу тренерской мысли у «Спартака». Не знаю, что ждет «Спартак» с Абаскалем.