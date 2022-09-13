Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Шикунов: «Юран принёс бы „Спартаку“ намного больше пользы, чем Абаскаль»

сегодня, 16:32

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал заявление Сергея Юрана, который рассказал, что «красно-белые» вели с ним переговоры до назначения Гильермо Абаскаля.

Думаю, что сейчас об говорить смысла нет, так как у команды есть тренер. Но точно уверен, что Юран принес бы намного больше пользы, чем Абаскаль, он сильнее и опытнее. Это был бы хороший вариант для «Спартака». Первые матчи Абаскаль вытягивал чисто на эмоциях, и все подхватили эту эйфорию. А затем, когда пошли сильные соперники, то все куда-то испарилось. Организации нет, игры тоже. На одном Промесе, Соболеве и Мозесе не уедешь. Сейчас я вообще не вижу тренерской мысли у «Спартака». Не знаю, что ждет «Спартак» с Абаскалем.

Все новости
Хаджи: «„Спартаку“ надо назначить Юрана в случае увольнения Абаскаля»
Сегодня, 18:10
Мостовой высказался о словах Юрана касательно возможной работы в «Спартаке»
Сегодня, 17:58
Зделар: «Если ты игрок ЦСКА, сможешь выступать в любом топ-клубе Европы»
Сегодня, 16:13
Кечинов: «С Юраном „Спартак“ не был бы хуже, чем при Абаскале»
Сегодня, 15:59
Масалитин рассказал, кто поборется за звание лучшего бомбардира РПЛ
Сегодня, 15:41
Сёмин — о Захаряне и Сперцяне: «Два драгоценных камня РПЛ»
Сегодня, 12:52
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:09
Давайте остановим чемпионат,отменим результаты и ,ради разрешения этого спора планетарного масштаба,начнём сначала. А то так до отставки Абаскаля все и будут мусолить этот вопрос.Кстати,почему Юран нигде не удерживается надолго? ПОчему он,в связи с этим,должен был преуспеть и задержаться в "Спартаке"-непонятно.
Zak11
Zak11
сегодня в 18:06
При чём тут тренер вообще? Если полосновы в лазарете! Шикунов слишком много болтать стал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:36
Главное, что у спартака тренер иностранец и не просто иностранец а испанец.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:23
Таковоже мнения
7jrfymh87mms
7jrfymh87mms
сегодня в 17:12
Надо было проверить
Izmar
Izmar
сегодня в 17:06, ред.
Это даже ребенок знает, но Юран не даст столько навару дельцам от футбола на распиле спартака.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:56
Тоже так думаю...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:41
Серёга конечно думаю помог бы КБ, но он прямой, а этого многие не любят.
Capral
Capral
сегодня в 16:40
Если верить Мостовому, то Абаскаль, никогда не был футболистом. Как же, он вообще может руководить командой??? Даже известный бразилец Сократес по специальности был гинеколог, а у Абаскаля и образования нет....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 