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Сёмин — о Захаряне и Сперцяне: «Два драгоценных камня РПЛ»

сегодня, 12:52

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает одинаково талантливыми полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

Сперцян и Захарян — одинаково одаренные игроки. Не могу сказать, кто из них более талантливый. Два драгоценных камня РПЛ. Такие футболисты всегда украшают чемпионат. Жаль, что Эдуард не выступает за сборную России.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Naherger (раскрыть)
сегодня в 15:26
При новом тренере Костя играет, а вот при старом сидел на лавке, когда Смолов пришел. Смотрите футбол, ваще???
Capral
Capral
сегодня в 15:25, ред.
Захарян- безусловно драгоценный камень, жаль только, что два года обрабатывал его бездарный "ювелир".....
Naherger
Naherger
сегодня в 14:24
Я бы тюкавина добавил. Но новый тренер динамо угробит Костю. Ему больше нравится "опытный" смолов
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:35, ред.
Открываем старт продаж:
Был он ваш,а станет наш...
Перешли через ручей,
был он наш,а станет чей?
Бoрат
Бoрат
сегодня в 13:30
Когда самыми талантливыми были Аршавин, Дзагоев, Головин
Теперь Сперцян, Захарян...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:21
Согласен, сейчас именно Сперцян и Захарян готовы к тому, чтобы перейти на уровень выше, жаль, что Захаряну не хватает собранности и при слухах о переходе в "Челси" его собственная игра подупала.

Я бы на его месте вспомнил, сколько было разговоров по другим игрокам и как они закончили или продолжили. Тот же Чалов мог играть в ВХЮ, а в итоге после аренды в Швейцарию вернулся в РПЛ, и не сказать, чтобы к нему какие-то очереди выстраивались, и мажет он до сих пор с пяти метров, хотя в комбинационной игре прибавил, при Федотове все прибавляют.

Поэтому играй пока, Захарян, показывай свои лучшие качества, и зимой уходи, если будут хорошие предложения, но не снижай требований к себе. Можно брать пример с Холанда, который вообще никогда к себе требований не снижает.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:58
Палыч, тебя обманули...это армянская подделка...
Гость
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