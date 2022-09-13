Сёмин — о Захаряне и Сперцяне: «Два драгоценных камня РПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает одинаково талантливыми полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.
Сперцян и Захарян — одинаково одаренные игроки. Не могу сказать, кто из них более талантливый. Два драгоценных камня РПЛ. Такие футболисты всегда украшают чемпионат. Жаль, что Эдуард не выступает за сборную России.
Был он ваш,а станет наш...
Перешли через ручей,
был он наш,а станет чей?
Был он ваш,а станет наш...
Перешли через ручей,
был он наш,а станет чей?
Теперь Сперцян, Захарян...
Теперь Сперцян, Захарян...
Я бы на его месте вспомнил, сколько было разговоров по другим игрокам и как они закончили или продолжили. Тот же Чалов мог играть в ВХЮ, а в итоге после аренды в Швейцарию вернулся в РПЛ, и не сказать, чтобы к нему какие-то очереди выстраивались, и мажет он до сих пор с пяти метров, хотя в комбинационной игре прибавил, при Федотове все прибавляют.
Поэтому играй пока, Захарян, показывай свои лучшие качества, и зимой уходи, если будут хорошие предложения, но не снижай требований к себе. Можно брать пример с Холанда, который вообще никогда к себе требований не снижает.
Я бы на его месте вспомнил, сколько было разговоров по другим игрокам и как они закончили или продолжили. Тот же Чалов мог играть в ВХЮ, а в итоге после аренды в Швейцарию вернулся в РПЛ, и не сказать, чтобы к нему какие-то очереди выстраивались, и мажет он до сих пор с пяти метров, хотя в комбинационной игре прибавил, при Федотове все прибавляют.
Поэтому играй пока, Захарян, показывай свои лучшие качества, и зимой уходи, если будут хорошие предложения, но не снижай требований к себе. Можно брать пример с Холанда, который вообще никогда к себе требований не снижает.