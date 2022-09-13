Сёмин — о Захаряне и Сперцяне: «Два драгоценных камня РПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» считает одинаково талантливыми полузащитника «Краснодара» и хавбека «Динамо» .

Сперцян и Захарян — одинаково одаренные игроки. Не могу сказать, кто из них более талантливый. Два драгоценных камня РПЛ . Такие футболисты всегда украшают чемпионат. Жаль, что Эдуард не выступает за сборную России.