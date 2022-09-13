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Зделар: «Если ты игрок ЦСКА, сможешь выступать в любом топ-клубе Европы»

сегодня, 16:13

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что игроки «армейцев» способны заиграть в Европе.

Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА, ты сможешь играть в любом топовом клубе Европы.

У нас много качественных футболистов, повторюсь, не буду выделять одного. Мы — команда, идем от игры к игре и улучшаем себя.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 18:11
Тонко подмечено.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:05
Ахметов хохочет.
НикСта63
НикСта63
сегодня в 17:55
Там слово пропущено- Восточной Европы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:38
Это факт!
112910415
112910415
сегодня в 17:03
Ну, преувеличил малость
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:49
Саша Зделар до 27 лет играл исключительно за очень сильные клубы Европы Мальорка, Олимпиакос, Партизан и вот время пришло сделать большой шаг вперёд, перейти в московский ЦСКА, что бы уйти в лучшие клубы Европы.
Видать агент ему сказал, что из ЦСКА каждый год в Реал, Барсу, МС, Баварию, ПСЖ уезжает по несколько человек.
Это ещё оказывается норм, что агент его в московский, а не в софийский ЦСКА увёз!

Кстати подскажите пожалуйста, а кто вообще из ЦСКА переходил в лучшие клубы Европы?
Если назовёте мне хоть одного, то я буду в шоке от данной информации.
Только давайте считать, что на момент перехода клуб был один из лучших клубов Европы, ну и не надо тут говорить про лучших 100 клубов или даже 200.
Да и особенно будет если этот клуб выиграл, что-нибудь в Европе. Ну к примеру ЛЧ.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:45
Ну Красич первый сезон в Юве феерил, потом начал сдавать позиции, Жиркову не дали себя показать травмы. Головин лидер Монако, как бы не пытался его убрать из основы нынешний наставник Монако, но с Головиным и без это 2-е разные команды и количество набранных очков это наглядно показывает...
Alexey24
Alexey24
сегодня в 16:40
Что-то Саша разговорился...
makkie
makkie
сегодня в 16:27
А кто из уехавших игроков цска заиграл в топ-клубах?

Жирков, Красич, Жо, Муса, Думбия - все провалились.
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 16:27
Или баскетбольный.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:25, ред.
«Если ты игрок ЦСКА, сможешь выступать в любом топ-клубе Европы» - стопроцентная истина, только это про хоккейный ЦСКА времен СССР
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
сегодня в 16:25
АХАХАХАХАХА

Жо промчавшийся ураганом по РПЛ оказался большущей пустышкой.
Бoрат
Бoрат ответ 87ax6tkn7ub3 (раскрыть)
сегодня в 16:25
Головин и Чалов с тобой поспорят
87ax6tkn7ub3
87ax6tkn7ub3
сегодня в 16:18
Что-то не видно россыпей звёзд в Европе
Гость
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