Зделар: «Если ты игрок ЦСКА, сможешь выступать в любом топ-клубе Европы»

Полузащитник ЦСКА считает, что игроки «армейцев» способны заиграть в Европе.

Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА , ты сможешь играть в любом топовом клубе Европы.

У нас много качественных футболистов, повторюсь, не буду выделять одного. Мы — команда, идем от игры к игре и улучшаем себя.