Зделар: «Если ты игрок ЦСКА, сможешь выступать в любом топ-клубе Европы»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что игроки «армейцев» способны заиграть в Европе.
Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА, ты сможешь играть в любом топовом клубе Европы.
У нас много качественных футболистов, повторюсь, не буду выделять одного. Мы — команда, идем от игры к игре и улучшаем себя.
Видать агент ему сказал, что из ЦСКА каждый год в Реал, Барсу, МС, Баварию, ПСЖ уезжает по несколько человек.
Это ещё оказывается норм, что агент его в московский, а не в софийский ЦСКА увёз!
Кстати подскажите пожалуйста, а кто вообще из ЦСКА переходил в лучшие клубы Европы?
Если назовёте мне хоть одного, то я буду в шоке от данной информации.
Только давайте считать, что на момент перехода клуб был один из лучших клубов Европы, ну и не надо тут говорить про лучших 100 клубов или даже 200.
Да и особенно будет если этот клуб выиграл, что-нибудь в Европе. Ну к примеру ЛЧ.
Видать агент ему сказал, что из ЦСКА каждый год в Реал, Барсу, МС, Баварию, ПСЖ уезжает по несколько человек.
Это ещё оказывается норм, что агент его в московский, а не в софийский ЦСКА увёз!
Кстати подскажите пожалуйста, а кто вообще из ЦСКА переходил в лучшие клубы Европы?
Если назовёте мне хоть одного, то я буду в шоке от данной информации.
Только давайте считать, что на момент перехода клуб был один из лучших клубов Европы, ну и не надо тут говорить про лучших 100 клубов или даже 200.
Да и особенно будет если этот клуб выиграл, что-нибудь в Европе. Ну к примеру ЛЧ.