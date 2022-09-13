Кузьмичев: «Рыбус — футболист для команд второй восьмерки РПЛ»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался о трансферах «красно-белых».

Для флангового игрока обороны, который должен выполнять большой объем работы, возраст Рыбуса предельный. Организм имеет определенные ресурсы. И если для игрока середины поля это не так критично, то для крайнего защитника, который должен закрывать всю бровку, это пограничный возраст.

Мы помним, что и в предыдущем клубе он не являлся эталоном крайнего защитника. У него были хорошие матчи, были провалы с аналогичными ошибками, то есть этот игрок — не под чемпионство. Для меня это футболист, который бы смотрелся в командах второй восьмерки, которые не ставят больших задач. Почему господин Каттани его пригласил — загадка.

Получается, он взял одного молодого игрока — Классена, и второго — Рыбуса. И ни один из них не соответствует уровню «Спартака». При необходимости они даже правоногого Хлусевича ставят на левый фланг обороны, а Классен сидит на лавке. Считаю, что приглашение и одного, и второго — ошибка, провальные приобретения для «Спартака».