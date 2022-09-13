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Кузьмичев: «Рыбус — футболист для команд второй восьмерки РПЛ»

сегодня, 12:21

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался о трансферах «красно-белых».

Для флангового игрока обороны, который должен выполнять большой объем работы, возраст Рыбуса предельный. Организм имеет определенные ресурсы. И если для игрока середины поля это не так критично, то для крайнего защитника, который должен закрывать всю бровку, это пограничный возраст.

Мы помним, что и в предыдущем клубе он не являлся эталоном крайнего защитника. У него были хорошие матчи, были провалы с аналогичными ошибками, то есть этот игрок — не под чемпионство. Для меня это футболист, который бы смотрелся в командах второй восьмерки, которые не ставят больших задач. Почему господин Каттани его пригласил — загадка.

Получается, он взял одного молодого игрока — Классена, и второго — Рыбуса. И ни один из них не соответствует уровню «Спартака». При необходимости они даже правоногого Хлусевича ставят на левый фланг обороны, а Классен сидит на лавке. Считаю, что приглашение и одного, и второго — ошибка, провальные приобретения для «Спартака».

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 14:26
Я конечно сильно удивился,Когда его подписали)))но переживать не стал: не думаю что поляк способен доставить неприятности кому либо. А учитывая,что его и сборная больше не интересует,предположу,что он решил просто заработать немного перед пенсией
YVG
YVG
сегодня в 12:56
Для спартака как раз.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:38
"...не является эталоном"??? Ветераны,дорогие,в "Спартаке" хоть есть ДРУГИЕ???
Zak11
Zak11
сегодня в 12:34
Я очень надеюсь за все те косяки что он творил - его не будет больше в составе. То как Рыбус играет - это убожество
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:33
Спартак туда и стремится...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:33
Со скамьи выходить пойдёт
3umvvpbbpf6e
3umvvpbbpf6e
сегодня в 12:33
что то аналитик разболтался...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 12:31
Ну то есть идеально подходит Спартаку
s875c8q8eqxj
s875c8q8eqxj
сегодня в 12:29
Зачем брали?
Гость
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