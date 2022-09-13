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Масалитин рассказал, кто поборется за звание лучшего бомбардира РПЛ

сегодня, 15:41

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, что станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне.

По своему опыту знаю, что бомбардирская гонка решается в конце чемпионата. Игрок может не забивать в начале сезона, но набрать форму к концу. Поэтому сейчас лучше не загадывать, кто станет лучшим бомбардиром. Хотелось бы, чтобы в этом году это звание завоевал российский футболист. Это будет в упрек легионерам, которые приезжают к нам в страну, зарабатывают огромные деньги и занимают места наших парней.

Чалов, Тимур Сулейманов и Комличенко могут побороться за звание лучшего бомбардира в этом сезоне, но все будет зависеть от их настроя. Ну и главное, чтобы реализация улучшалась у наших ребят, в некоторых моментах, у того же Чалова, мастерства не хватает.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:03
А кому это нужно? Футбол-командная игра,и результаты команды-главное.Остальное-статистика.
minai
minai
сегодня в 16:19
Всё просто: Клаудиньо и Малком. Остальные - статисты массовки.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:59
Все-таки КТО станет лучшим, а не что. :))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:55
Чалова можно смело вычеркнуть из списка.
Гость
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