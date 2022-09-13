Масалитин рассказал, кто поборется за звание лучшего бомбардира РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, что станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне.

По своему опыту знаю, что бомбардирская гонка решается в конце чемпионата. Игрок может не забивать в начале сезона, но набрать форму к концу. Поэтому сейчас лучше не загадывать, кто станет лучшим бомбардиром. Хотелось бы, чтобы в этом году это звание завоевал российский футболист. Это будет в упрек легионерам, которые приезжают к нам в страну, зарабатывают огромные деньги и занимают места наших парней.

Чалов, Тимур Сулейманов и Комличенко могут побороться за звание лучшего бомбардира в этом сезоне, но все будет зависеть от их настроя. Ну и главное, чтобы реализация улучшалась у наших ребят, в некоторых моментах, у того же Чалова, мастерства не хватает.