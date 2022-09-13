Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кечинов: «С Юраном „Спартак“ не был бы хуже, чем при Абаскале»

сегодня, 15:59

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал заявление Сергея Юрана, который рассказал, что «красно-белые» вели с ним переговоры до назначения Гильермо Абаскаля.

А сейчас в «Спартаке» порядок? Как бы было в «Спартаке», если бы пришёл Юран? Я знаю Сергея. Не думаю, что было бы хуже, чем при Абаскале. Уверен, что дисциплина у него была бы на высочайшем уровне. Это немаловажную роль играет в футболе. Думаю, и игру бы он поставил. Мы видели, как Сергей Юран работал последний сезон в «Химках». Команда была очень играющая. Смотрел в этом сезоне игры «Химок» при Юране: та же игра с «Зенитом», где «Химки» ни в чём не уступали, где-то были даже лучше. Не думаю, что хуже точно не было бы.

Все новости
Мостовой высказался о словах Юрана касательно возможной работы в «Спартаке»
Сегодня, 17:58
Шикунов: «Юран принёс бы „Спартаку“ намного больше пользы, чем Абаскаль»
Сегодня, 16:32
Зделар: «Если ты игрок ЦСКА, сможешь выступать в любом топ-клубе Европы»
Сегодня, 16:13
Масалитин рассказал, кто поборется за звание лучшего бомбардира РПЛ
Сегодня, 15:41
Сёмин — о Захаряне и Сперцяне: «Два драгоценных камня РПЛ»
Сегодня, 12:52
Кузьмичев: «Рыбус — футболист для команд второй восьмерки РПЛ»
Сегодня, 12:21
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:04
Это гипотеза,которую доказать практически уже невозможно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:40
Это ежику понятно!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sten312 (раскрыть)
сегодня в 17:29
а вот врать не надо, Кечинов давал миллион процентов на чемпионство Зенита
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:27
С Юраном может нас и в Европу бы пустили
sten312
sten312
сегодня в 17:15
Еще не давно кечинов и ко -мы почти чемпионы,теперь-вот если бы Юран....
Capral
Capral
сегодня в 16:32
Никакая, самая могучая атака не поможет Спартаку, пока у команды не будет надежной защиты. Даже, вспоминая Спартак Бескова, когда вся защита Спартака бежала в атаку, даже тогда в защите был порядок. Хотя и в те годы, Спартак пропускал достаточно много.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:22
Главное, чтобы Карпин случайно не вылез
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:21, ред.
Кечинов: «С Юраном „Спартак“ не был бы хуже, чем при Абаскале».
На мой субъективный взгляд именно Юран мог бы сейчас стать тем тренером который бы сделал из Спартака полноценный конкурентно способный коллектив, который действительно мог бороться за тройку призёров . Как говорится с ним не по балуешь . И с игровой дисциплиной в команде дела поправил , в которой на мой взгляд есть проблемы. И несмотря на статус таких игроков как Соболев и Промес , при Юране могли бы оказаться и на лавке ввиде профилактики. Что нельзя сказать при Абаскале . Юран во первых мужчина, и всё что ему не нравится говорит прямо , несмотря на статусность того или иного игрока. Юран как он сам выразился готов к тренерской работе в таком большом клубе как Спартак, который действительно для него является родным . Думаю что со сменой в руководстве клуба, скоро может быть поступит именно это предложение для Юрана. Сейчас просто нет явного провала у Абаскаля для его увольнения. Но при самом ближайшем таком случае, это увольнение в любом случае произойдёт. Может быть даже в зимнее трансферное окно. Но это всего лишь моё субъективное мнение. Конечно мне лично хотелось бы лучше видеть у руля команды Спартак, Юрана . Время покажет.
Всем Добра !
makkie
makkie
сегодня в 16:13
Начался пиар Юрана...
gybehv8u4yfx
gybehv8u4yfx
сегодня в 16:06
Это только предположение
старина
старина
сегодня в 16:06
Спартаку нужны грамотные трансферы в первую очередь
Capral
Capral
сегодня в 16:01
Абаскалю до Юрана- как мне до здоровья....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:00
Наглый и слегка хамоватый Юран как раз Спартаку подходит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 