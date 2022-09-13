Кечинов: «С Юраном „Спартак“ не был бы хуже, чем при Абаскале».

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал заявление Сергея Юрана, который рассказал, что «красно-белые» вели с ним переговоры до назначения Гильермо Абаскаля.
А сейчас в «Спартаке» порядок? Как бы было в «Спартаке», если бы пришёл Юран? Я знаю Сергея. Не думаю, что было бы хуже, чем при Абаскале. Уверен, что дисциплина у него была бы на высочайшем уровне. Это немаловажную роль играет в футболе. Думаю, и игру бы он поставил. Мы видели, как Сергей Юран работал последний сезон в «Химках». Команда была очень играющая. Смотрел в этом сезоне игры «Химок» при Юране: та же игра с «Зенитом», где «Химки» ни в чём не уступали, где-то были даже лучше. Не думаю, что хуже точно не было бы.
На мой субъективный взгляд именно Юран мог бы сейчас стать тем тренером который бы сделал из Спартака полноценный конкурентно способный коллектив, который действительно мог бороться за тройку призёров . Как говорится с ним не по балуешь . И с игровой дисциплиной в команде дела поправил , в которой на мой взгляд есть проблемы. И несмотря на статус таких игроков как Соболев и Промес , при Юране могли бы оказаться и на лавке ввиде профилактики. Что нельзя сказать при Абаскале . Юран во первых мужчина, и всё что ему не нравится говорит прямо , несмотря на статусность того или иного игрока. Юран как он сам выразился готов к тренерской работе в таком большом клубе как Спартак, который действительно для него является родным . Думаю что со сменой в руководстве клуба, скоро может быть поступит именно это предложение для Юрана. Сейчас просто нет явного провала у Абаскаля для его увольнения. Но при самом ближайшем таком случае, это увольнение в любом случае произойдёт. Может быть даже в зимнее трансферное окно. Но это всего лишь моё субъективное мнение. Конечно мне лично хотелось бы лучше видеть у руля команды Спартак, Юрана . Время покажет.
Всем Добра !
На мой субъективный взгляд именно Юран мог бы сейчас стать тем тренером который бы сделал из Спартака полноценный конкурентно способный коллектив, который действительно мог бороться за тройку призёров . Как говорится с ним не по балуешь . И с игровой дисциплиной в команде дела поправил , в которой на мой взгляд есть проблемы. И несмотря на статус таких игроков как Соболев и Промес , при Юране могли бы оказаться и на лавке ввиде профилактики. Что нельзя сказать при Абаскале . Юран во первых мужчина, и всё что ему не нравится говорит прямо , несмотря на статусность того или иного игрока. Юран как он сам выразился готов к тренерской работе в таком большом клубе как Спартак, который действительно для него является родным . Думаю что со сменой в руководстве клуба, скоро может быть поступит именно это предложение для Юрана. Сейчас просто нет явного провала у Абаскаля для его увольнения. Но при самом ближайшем таком случае, это увольнение в любом случае произойдёт. Может быть даже в зимнее трансферное окно. Но это всего лишь моё субъективное мнение. Конечно мне лично хотелось бы лучше видеть у руля команды Спартак, Юрана . Время покажет.
Всем Добра !