Кечинов: «С Юраном „Спартак“ не был бы хуже, чем при Абаскале».

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал заявление , который рассказал, что «красно-белые» вели с ним переговоры до назначения Гильермо Абаскаля.

А сейчас в «Спартаке» порядок? Как бы было в «Спартаке», если бы пришёл Юран? Я знаю Сергея. Не думаю, что было бы хуже, чем при Абаскале. Уверен, что дисциплина у него была бы на высочайшем уровне. Это немаловажную роль играет в футболе. Думаю, и игру бы он поставил. Мы видели, как Сергей Юран работал последний сезон в «Химках». Команда была очень играющая. Смотрел в этом сезоне игры «Химок» при Юране: та же игра с «Зенитом», где «Химки» ни в чём не уступали, где-то были даже лучше. Не думаю, что хуже точно не было бы.