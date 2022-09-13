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Хаджи: «„Спартаку“ надо назначить Юрана в случае увольнения Абаскаля»

сегодня, 18:10

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением по поводу того, какой тренер лучшего всего подошел бы «красно-белым».

В чём преимущество Юрана перед Абаскалем? Всё познаётся в сравнении. У Юрана победных регалий пока не было, как и у Абаскаля. К Сергею я отношусь хорошо — отличный парень. В наше время лучше назначать своего человека, который прошёл спартаковскую школу: знает, что такое спартаковская душа. Юран точно знает. Не очень понятно, чего ждать от Абаскаля дальше. «Спартаку» надо назначить Юрана в случае увольнения Абаскаля.

Следующий матч у «Спартака» – с «Локомотивом», который потерял немерено очков. Как мне кажется, тренера уволят у тех, кто проиграет.

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Nottrow
Nottrow
сегодня в 18:13
Юрана или Гунько, все равно найдут какого-нибудь заштатного в Европе, чтобы бабло отмыть.
Гость
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