Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой высказался о словах Юрана касательно возможной работы в «Спартаке»

сегодня, 17:58

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о встрече экс-наставника «Химок» Сергея Юрана с бывшим спортивным директором «Спартака» Лукой Каттани относительно назначения в московский клуб.

Слова Юрана о встрече с Каттани? В «Спартаке» сейчас всё нормально, ничего плохого нет. Начали нормально. Как я и говорил в начале сезона, как попадутся более серьёзные команды, будет проверка. «Спартак» начало лихорадить, и сразу все заговорили, что всё не так. Но в «Спартаке» есть строитель, которого Каттани привёз. Вспомните, как все восхищались в начале. Как оказалось, ничего строить и не надо. Всё как было, так и есть. Я бы не стал придавать значения этим словам.

Все новости
Хаджи: «„Спартаку“ надо назначить Юрана в случае увольнения Абаскаля»
Сегодня, 18:10
Шикунов: «Юран принёс бы „Спартаку“ намного больше пользы, чем Абаскаль»
Сегодня, 16:32
Зделар: «Если ты игрок ЦСКА, сможешь выступать в любом топ-клубе Европы»
Сегодня, 16:13
Кечинов: «С Юраном „Спартак“ не был бы хуже, чем при Абаскале»
Сегодня, 15:59
Масалитин рассказал, кто поборется за звание лучшего бомбардира РПЛ
Сегодня, 15:41
Сёмин — о Захаряне и Сперцяне: «Два драгоценных камня РПЛ»
Сегодня, 12:52
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:11
Ничего не сказал определённого,лишь напомнил о себе.Сашок,не волнуйся,мы не забудем о существовании "отставного царя".
Zak11
Zak11
сегодня в 18:08
Я бы посмотрел Саша, как бы ты этим составом сам сыграл. Балаболить только и умеешь
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:07
Паскаль ещё не исчерпал лимит доверия.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 