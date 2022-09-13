Мостовой высказался о словах Юрана касательно возможной работы в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о встрече экс-наставника «Химок» с бывшим спортивным директором «Спартака» Лукой Каттани относительно назначения в московский клуб.

Слова Юрана о встрече с Каттани? В «Спартаке» сейчас всё нормально, ничего плохого нет. Начали нормально. Как я и говорил в начале сезона, как попадутся более серьёзные команды, будет проверка. «Спартак» начало лихорадить, и сразу все заговорили, что всё не так. Но в «Спартаке» есть строитель, которого Каттани привёз. Вспомните, как все восхищались в начале. Как оказалось, ничего строить и не надо. Всё как было, так и есть. Я бы не стал придавать значения этим словам.