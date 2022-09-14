Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Алдонин: «Матч ЦСКА — „Урал“ будет принципиальным для Ганчаренко»

сегодня, 14:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал17:30 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Кубка России против «Урала».

Наверное, для Виктора Михайловича Ганчаренко это немного принципиальный матч против бывшей команды, но не для всего «Урала». Ганчаренко знает способности некоторых футболистов ЦСКА, возможно это поможет «Уралу».

Будет ли произведена ротация у «армейцев»? Наверное, тут всё будет зависеть от состояния готовности футболистов. Думаю, что выйдет более-менее основной состав, чтобы не нарушать химию, концентрацию игры. Но не исключаю, что могут выйти и те, кто получал меньше игрового времени.

Все новости
«Вряд ли эти немцы вообще умеют руководить». Наумов — о «Локомотиве»
Сегодня, 14:05
Булыкин: «„Локомотив“ — это кубковая команда»
Сегодня, 13:16
Нигматуллин рассказал, почему не хочет работать тренером
Сегодня, 11:53
Нгамалё рассказал, почему решил перейти в «Динамо»
Сегодня, 11:28
Лаксальт: «Я по-другому думал про русских до приезда в Россию»
Сегодня, 11:17
Сазонов: «Мы больше не подкалываем Захаряна из-за „Челси“»
Сегодня, 11:03
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:04
Без разницы. ЦСКА победит уверенно !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 