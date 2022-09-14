Алдонин: «Матч ЦСКА — „Урал“ будет принципиальным для Ганчаренко»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Кубка России против «Урала».

Наверное, для Виктора Михайловича Ганчаренко это немного принципиальный матч против бывшей команды, но не для всего «Урала». Ганчаренко знает способности некоторых футболистов ЦСКА , возможно это поможет «Уралу».

Будет ли произведена ротация у «армейцев»? Наверное, тут всё будет зависеть от состояния готовности футболистов. Думаю, что выйдет более-менее основной состав, чтобы не нарушать химию, концентрацию игры. Но не исключаю, что могут выйти и те, кто получал меньше игрового времени.