Булыкин: «„Локомотив“ — это кубковая команда»

Бывший футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Краснодара».

Все надеются, что «железнодорожники» прервут неудачную серию в матче с «Краснодаром». «Локомотив» — это кубковая команда. Может, в этом турнире получится обрести уверенность. На игру с «Краснодаром» многие возлагают надежды.

Забьет ли Иван Игнатьев в матче против бывшей команды? Это для него дополнительная мотивация. Если Иван выйдет, то проведет хороший матч. Может, и хет-трик сделает, посмотрим.

Кто фаворит матча? Шансы 50 на 50. Все-таки это кубковая игра, и «Локомотив» сейчас очень злой.