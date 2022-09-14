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Булыкин: «„Локомотив“ — это кубковая команда»

сегодня, 13:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч идет

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Краснодара».

Все надеются, что «железнодорожники» прервут неудачную серию в матче с «Краснодаром». «Локомотив» — это кубковая команда. Может, в этом турнире получится обрести уверенность. На игру с «Краснодаром» многие возлагают надежды.

Забьет ли Иван Игнатьев в матче против бывшей команды? Это для него дополнительная мотивация. Если Иван выйдет, то проведет хороший матч. Может, и хет-трик сделает, посмотрим.

Кто фаворит матча? Шансы 50 на 50. Все-таки это кубковая игра, и «Локомотив» сейчас очень злой.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:42
Трудно не согласиться с Дмитрием Булыкиным, что Локомотив - это кубковая команда. Действительно, девять кубковых побед в новейшей истории и еще две в далеких СССРовских временах - шикарный результат. Пробежался по таблице финальных матчей на Кубок России, и был немного удивлен. Довольно часто приходилось слышать мнение о том, что ведущие команды относятся к матчам на кубок не очень серьезно, мягко говоря - спустя рукава. Но, проанализировав таблицу, не соглашусь с этим. Конечно, финал 2018 года между Тосно и Авангардом, это что-то выходящее за рамки понимания. Ну а в остальных финала, если не топ-команды, то как минимум, крепкие середняки. Причем даже если уровень финалистов немного разнился (как например ЦСКА против Химок или Амкара, Зенит против Сибири, ну и еще пару финалов), то финальная игра всегда была упорной. А две крупные победы пришлись как раз на матчи равных соперников (2006 ЦСКА - Спартак 3:0, 2016 Зенит - ЦСКА 4:1). В этом сезоне с новым форматом Кубка команды позволяют себе ротировать состав, но думаю, что на высоких стадиях турнира борьба будет серьезная.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:56
Локо на сегодняшний день никакая команда не кубковая и для чемпионата негодная, возможно и будут отдельные громкие победы но на этом всё.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:28
Кроме, как на удачу в Кубке, рассчитывать больше неначто
Гость
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