«Вряд ли эти немцы вообще умеют руководить». Наумов — о «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче Кубка России против «Краснодара».

«Локомотив» — кубковая команда, и надеюсь, что они сегодня покажут хорошую игру. Они всегда на кубковые матчи особенно настраивались и, думаю, сегодня должны выиграть. Положение, конечно, плохое — тренерский штаб мне совсем не нравится. Вряд ли эти немцы вообще умеют руководить командой, но подбор игроков у «Локомотива» всё же хороший. Должны дать бой «Краснодару». Многое будет зависеть от того, будет ли проведена ротация, в каких составах выйдут команды. Если «Локо» выйдет боевым составом и с должным настроем, то «Краснодар» они могут обыграть.