«Вряд ли эти немцы вообще умеют руководить». Наумов — о «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче Кубка России против «Краснодара».
«Локомотив» — кубковая команда, и надеюсь, что они сегодня покажут хорошую игру. Они всегда на кубковые матчи особенно настраивались и, думаю, сегодня должны выиграть. Положение, конечно, плохое — тренерский штаб мне совсем не нравится. Вряд ли эти немцы вообще умеют руководить командой, но подбор игроков у «Локомотива» всё же хороший. Должны дать бой «Краснодару». Многое будет зависеть от того, будет ли проведена ротация, в каких составах выйдут команды. Если «Локо» выйдет боевым составом и с должным настроем, то «Краснодар» они могут обыграть.
Рангник хороший менеджер и хорошо проявил себя в системе "Ред Булла".
Да он пригласил за собой немецких специалистов и под его присмотром может быть, что то и вышло. Но потом его пригласили в МЮ и как говориться
«кот из дома-мыши в пляс». Да ещё и Цорн остался за главного.
И мы увидели, что самостоятельно они не умеют работать.
Ведь не всегда хороший работник может стать хорошим руководителем, а в некоторых случаях это ведёт к краху, что собственно и происходит сейчас в Локо.
Думаю пока не поздно надо менять всех и начать надо с Цорна. Так же надо срочно вернуть Лоського и Пашинина. Могу точно сказать они не в обиде на Локо и с радостью вернутся в любимую команду.
Хочу перефразировать знаменитую фразу Палыча: "У Лоського с Пашининым нет конфликта с Локо, конфликт с футболом у проходимцев во главе с Цорном".
Рангник хороший менеджер и хорошо проявил себя в системе "Ред Булла".
Да он пригласил за собой немецких специалистов и под его присмотром может быть, что то и вышло. Но потом его пригласили в МЮ и как говориться
«кот из дома-мыши в пляс». Да ещё и Цорн остался за главного.
И мы увидели, что самостоятельно они не умеют работать.
Ведь не всегда хороший работник может стать хорошим руководителем, а в некоторых случаях это ведёт к краху, что собственно и происходит сейчас в Локо.
Думаю пока не поздно надо менять всех и начать надо с Цорна. Так же надо срочно вернуть Лоського и Пашинина. Могу точно сказать они не в обиде на Локо и с радостью вернутся в любимую команду.
Хочу перефразировать знаменитую фразу Палыча: "У Лоського с Пашининым нет конфликта с Локо, конфликт с футболом у проходимцев во главе с Цорном".