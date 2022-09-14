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Нигматуллин рассказал, почему не хочет работать тренером

сегодня, 11:53

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, что не планирует работать тренером.

Даже в мечтах нет планов возглавить «Локомотив». Если бы я хотел стать тренером, то занялся бы специальным обучением и получением нужных лицензий. У меня таких лицензий нет, я посвятил свою жизнь другому занятию. Профессиональный футбол меня интересовал только в качестве игрока. Продолжаю очень внимательно следить за этим видом спорта, но тренировать не планирую.

Работа тренером вратарей? Тем более не хочу. Не потому что я не люблю работать с голкиперами, это здорово, но, скажем так, я привык более серьезно обеспечивать себя и свою семью, чем я бы обеспечивал, работая тренером вратарей. Я заинтересован в более серьезных проектах. У меня есть свой личный проект, который связан с любительским футболом, в Майами и мне этого достаточно.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:18, ред.
"- Если бы я хотел стать тренером, то занялся бы специальным обучением и получением нужных лицензий."

Где-то поперхнулся Мостовой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 13:30
На любительском-то как раз и зарабатывают. Организуешь коммерческие турниры, судей приглашаешь, команды взносы платят, организатор свой профит берёт.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:40
На любительском футболе можно заработать?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:34
Быть тренером не каждый сможет
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:11
"У меня есть свой личный проект, который связан с любительским футболом в Майами."(с)

Вот и ответ на вопрос о развитии российского футбола. Где хорошо платят, там и работаю. Обычное человеческое желание - обеспечить себя и свою семью. По крайней честно высказался Руслан.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:04
"У меня есть свой личный проект, который связан с любительским футболом в Майами."

Даже наши бывшие игроки и то занимаются развитием футбола в США. И это не в укор им, понятно, что на нашем футболе не заработать, до тех пор, пока не уйдут монополии и губернаторские команды и не появится реальный футбольный рынок, обусловленный именно спросом, а не желанием менеджеров потратить побольше дармовых денег, уж точно.
Гость
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