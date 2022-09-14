Нигматуллин рассказал, почему не хочет работать тренером

Бывший вратарь «Локомотива» рассказал, что не планирует работать тренером.

Даже в мечтах нет планов возглавить «Локомотив». Если бы я хотел стать тренером, то занялся бы специальным обучением и получением нужных лицензий. У меня таких лицензий нет, я посвятил свою жизнь другому занятию. Профессиональный футбол меня интересовал только в качестве игрока. Продолжаю очень внимательно следить за этим видом спорта, но тренировать не планирую.

Работа тренером вратарей? Тем более не хочу. Не потому что я не люблю работать с голкиперами, это здорово, но, скажем так, я привык более серьезно обеспечивать себя и свою семью, чем я бы обеспечивал, работая тренером вратарей. Я заинтересован в более серьезных проектах. У меня есть свой личный проект, который связан с любительским футболом, в Майами и мне этого достаточно.