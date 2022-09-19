Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кавазашвили: «„Локомотив“ никак не может найти свою игру»

сегодня, 14:05

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о текущей ситуации в «Локомотиве».

«Локомотив» находится в сложной ситуации, никак не может найти свою игру. Новому тренеру и руководству команды очень проблематично оправдывать свои неудачи.

Я удивлён игрой «Локомотива», несмотря на то что остались те же самые ребята, кто и раньше играл, за исключением пары новых футболистов. Мне жалко главного тренера в этом плане, но руководство РЖД допустило очень большую ошибку, что взяло пример со «Спартака», когда господин Федун постоянно менял тренерский штаб. Это очень негативно действовало на психику футболистов. Так что надо им задумываться, стоит или нет заставлять футболистов привыкать к новым людям.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Караев: «В матче с ЦСКА вся команда хорошо сыграла»
Сегодня, 15:31
Кавазашвили дал совет Селихову
Сегодня, 14:45
Мостовой: «Не знаю, самый ли слабый это „Локомотив“»
Сегодня, 14:37
Бояринцев: «Вряд ли кандидатура Карреры подойдёт „Ювентусу“»
Сегодня, 13:43
Чернов: «Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть „Зенит“»
Сегодня, 12:12
Хлусевич: «Провели хороший матч с сильным соперником»
Сегодня, 11:52
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:07
Некому наладить эту игру.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 15:08
Да какая уж тут своя игра
В этой ситуации, как сказал однажды великий классик Леонид Федун про Спартак:
Хотя бы тухленькую победу
bashnat013
bashnat013
сегодня в 15:04
Локомотиву нужен капитан в команде как Шерхан в сказке " Маугли " чтоб шипел на тех кто дурачится ,исполнители неплохие но они не в связке ,нет игровой дисциплины
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:44, ред.
Требуется однозначно реформирование всей системы в Локо и чистка всего менеджерского состава и тренерского штаба.
А иначе вам удачи не видать , однозначно !
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:26
Юрий Палыч куда-то её положил и забыл куда. А теперь всей командой ищут, и ни как не найдут. Может её (игру) не надо искать, может надо сделать новую.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:22
Походу анзорик доволен игрой спартака а жека молчит.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:10
И не только Локомотив,,,
David Young
David Young
сегодня в 14:10
Когда-нибудь он её найдёт.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 