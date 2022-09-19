Кавазашвили: «„Локомотив“ никак не может найти свою игру»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о текущей ситуации в «Локомотиве».

«Локомотив» находится в сложной ситуации, никак не может найти свою игру. Новому тренеру и руководству команды очень проблематично оправдывать свои неудачи.