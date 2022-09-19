Червиченко: «В „Спартаке“ нет нападающего лучше, чем Соболев»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева.
Я смотрю на статистику. В 10 играх чемпионата он забил четыре гола. По-вашему, это топовый форвард?
На мой взгляд, нападающий прежде всего должен забивать. Понятно, что не в каждом матче, но хотя бы раз в две игры. Пока он до этой планки все же не дотягивает. Другое дело, что в «Спартаке» нет нападающего лучше, чем он. Соболеву все же стоит повышать свой КПД. За сезон нужно забивать в районе 18 голов. Так что рановато петь ему дифирамбы. Не на его зарплату отдача...