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Червиченко: «В „Спартаке“ нет нападающего лучше, чем Соболев»

сегодня, 11:44

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

Я смотрю на статистику. В 10 играх чемпионата он забил четыре гола. По-вашему, это топовый форвард?

На мой взгляд, нападающий прежде всего должен забивать. Понятно, что не в каждом матче, но хотя бы раз в две игры. Пока он до этой планки все же не дотягивает. Другое дело, что в «Спартаке» нет нападающего лучше, чем он. Соболеву все же стоит повышать свой КПД. За сезон нужно забивать в районе 18 голов. Так что рановато петь ему дифирамбы. Не на его зарплату отдача...

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:29
Хоть мне не очень нравится Соболев по разным причинам, но отрицать то, что по меркам РПЛ это вполне топовый форвард я не могу. В нашем чемпионате последнее время лучшие бомбардиры забивают 15-20 голов, у Соболева немного меньше (три сезона - 9, 14, 12 + голевые передачи 3, 4 ,4), но не на много. И сейчас у него 4 + 4 за треть сезона - идет по своему графику. Другое дело, что если он один такой в команде, как Агаларов в Уфе в том сезоне, то это маловато. А когда вся группа атаки забивает, в сумме получается вполне приемлемый результат. Конечно, всегда хочется больше, но пока не выросли у нас левандовские с холландами.
makkie
makkie ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 13:05
Обязательно, в матче с Факелом уж точно ))
Бoрат
Бoрат
сегодня в 12:48
Боевой дельфин ещё своё наныряет
ой, извините, наверстает
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:23
Стукачь,имеется ввиду?!
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 12:19
Да ладно...А Шамар? А Нидерландский Потрошитель???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:18
Сколько раз Дельфин упал?
А моментов сколь прос...пал?
Но на фоне остальных,
он в разряде забивных.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:17
Это и так видно. Поэтому победу даются с трудом..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:00
Не трудно выбирать лучшего из единственного.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:56
Спорное заявление!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:47
Пока ,что да.
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