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Чернов: «Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть „Зенит“»

сегодня, 12:12

Защитник «Спартака» Никита Чернов, ранее игравший в «Крыльях Советов», высказался о победе самарцев над «Зенитом» в Кубке России (0:2).

Игра с «Зенитом» в Кубке? Не хочу говорить про Клаудиньо. Списывался с ребятами из «Крыльев» — поздравил их с победой. У «Зенита» была длинная серия без поражений. Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть такого соперника. И заодно чуть-чуть помогли «Спартаку» в Кубке.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:02
Думаю, в Кубке сыграют не основные составы - что у Зенита, что у Спартака.
Тем более что у Спартака уже 2 победы и 6 очков. Комфортное преимущество, при том что Факел с 0 очками замыкает таблицу группы.
gz7k65zxuzz4
gz7k65zxuzz4
сегодня в 12:54
и не только молодым...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:22
Это не твоя радость.У вас была очередная печалька.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:14
Для многих это праздник...
Гость
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