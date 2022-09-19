Чернов: «Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть „Зенит“»

Защитник «Спартака» , ранее игравший в «Крыльях Советов», высказался о победе самарцев над «Зенитом» в Кубке России (0:2).

Игра с «Зенитом» в Кубке? Не хочу говорить про Клаудиньо. Списывался с ребятами из «Крыльев» — поздравил их с победой. У «Зенита» была длинная серия без поражений. Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть такого соперника. И заодно чуть-чуть помогли «Спартаку» в Кубке.