Баженов: «„Спартак“ сильнее „Локомотива“, о чём я и говорил перед игрой»

Экс-футболист «Спартака» оценил итоги матча «красно-белых» и «Локомотива» в РПЛ (1:0).

Положительные впечатления от игры. Единственное, хотел увидеть, как «Спартак» реагирует в плане борьбы и самоотдачи, когда они добегают за своим игроком, — мне это очень понравилось. Ну и борьбу они всю выиграли. «Спартак» сильнее «Локомотива», о чём я и говорил перед игрой. Одного гола мало, хочется, чтобы больше забивали, но результат закономерен.

Игра «Локомотива»? Честно, там всё удручающе. Мне не нравится «Локомотив». Не вижу, за счёт каких качеств они могут вылезти. В клубе какие-то внутренние проблемы, им самим придётся с этим разбираться. Хочу, чтобы «Локомотив» был одним из лидеров чемпионата.