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Баженов: «„Спартак“ сильнее „Локомотива“, о чём я и говорил перед игрой»

сегодня, 10:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов оценил итоги матча «красно-белых» и «Локомотива» в РПЛ (1:0).

Положительные впечатления от игры. Единственное, хотел увидеть, как «Спартак» реагирует в плане борьбы и самоотдачи, когда они добегают за своим игроком, — мне это очень понравилось. Ну и борьбу они всю выиграли. «Спартак» сильнее «Локомотива», о чём я и говорил перед игрой. Одного гола мало, хочется, чтобы больше забивали, но результат закономерен.

Игра «Локомотива»? Честно, там всё удручающе. Мне не нравится «Локомотив». Не вижу, за счёт каких качеств они могут вылезти. В клубе какие-то внутренние проблемы, им самим придётся с этим разбираться. Хочу, чтобы «Локомотив» был одним из лидеров чемпионата.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:33
Победили и ладно! 2 недели эйфории и плясок с бубнами...
pomor45
pomor45
сегодня в 11:15
Цыплят будешь считать в мае следующего года.
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:07
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:03
В чём сила спартака Баженов точно не знает.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:59
Возглавляй "Локомотив",хуже уже не будет.
Гость
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