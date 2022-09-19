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Хлусевич: «Провели хороший матч с сильным соперником»

сегодня, 11:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о победе «красно-белых» над «Локомотивом» в матче РПЛ (1:0).

Не показалось ли, что «Локомотив» слабый? Почему слабый? Провели хороший матч с сильным соперником. Было нелегко играть, но мы победили. Считаю, что очень достойно сыграли.

Да, у нас было достаточно много ударов и моментов, которые можно было реализовывать. В частности, у меня самого была пара моментов. Почему не реализовываем моменты? Сейчас мне сложно сказать, почему у нас такая проблема. Главное — победа.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:03
Хлусевич неплох в защите, но крайне бесполезно смотрелся в атаке.
Один раз даже на пути Промеса встал в штрафной Локо )))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:23
Хлус,ну ты и мазила!!! Ни разу по воротам не попал,как ни старался.А были возможности,были...
lotsman
lotsman
сегодня в 11:57
Локомотив, на данный момент, разобран на запчасти. Так что считать его сильным соперником я бы не стал.
galem72
galem72
сегодня в 11:53
Вряд ли сегодняшний Паровоз можно назвать сильным соперником.
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