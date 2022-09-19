Хлусевич: «Провели хороший матч с сильным соперником»

Полузащитник «Спартака» высказался о победе «красно-белых» над «Локомотивом» в матче РПЛ (1:0).

Не показалось ли, что «Локомотив» слабый? Почему слабый? Провели хороший матч с сильным соперником. Было нелегко играть, но мы победили. Считаю, что очень достойно сыграли.

Да, у нас было достаточно много ударов и моментов, которые можно было реализовывать. В частности, у меня самого была пара моментов. Почему не реализовываем моменты? Сейчас мне сложно сказать, почему у нас такая проблема. Главное — победа.