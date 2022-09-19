Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Не знаю, самый ли слабый это „Локомотив“»

сегодня, 14:37

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил текущую ситуацию в «Локомотиве».

Не знаю, самый ли слабый это «Локомотив». Я много не следил за всей историей клуба. Другое дело, действительно, «Локомотив» в первом тайме вообще удручающе выглядел. И «Спартак» ничего особенного в первом или во втором тайме не показал, он просто показал, что больше хочет выиграть, мотивирован, идёт в борьбу. А «Локомотив» – такое ощущение, что вышли и думают: «Ну ладно, что будет, то будет». Как любительская команда.

Хотя там несколько человек пытались, старались. Но когда у тебя выпадают два-три игрока, ты же играешь не «семь на семь», а семь против 11. Их футболист Педринью ни разу в борьбу не вступил. Когда получал мяч, плясал на месте, а потом у него отбирали мяч, он останавливался. Другие почему-то боролись, а он стоял, смотрел. Это многим не понять, но я это вижу сразу. Мы второй год на эту тему говорим, с момента, как в руководстве появились всякие Рангники. Пришли и занимаются своими делами: всё спокойно, всё нормально. Пускают под откос поезд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Караев: «В матче с ЦСКА вся команда хорошо сыграла»
Сегодня, 15:31
Кавазашвили дал совет Селихову
Сегодня, 14:45
Кавазашвили: «„Локомотив“ никак не может найти свою игру»
Сегодня, 14:05
Бояринцев: «Вряд ли кандидатура Карреры подойдёт „Ювентусу“»
Сегодня, 13:43
Чернов: «Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть „Зенит“»
Сегодня, 12:12
Хлусевич: «Провели хороший матч с сильным соперником»
Сегодня, 11:52
Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:28
Слишком много Мостового
Бoрат
Бoрат
сегодня в 14:42
Чтобы ответить на этот вопрос, просто вспомните, были ли когда нибудь в обозримом прошлом перспективы вылета в лучшую лигу миру для Локомотива настолько же реальны, как сейчас
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 