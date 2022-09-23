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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Мальдини назвал трёх величайших игроков, которых он видел

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Van Vanovich
Van Vanovich
23 сентября в 15:10
А где Ван Бастен, Гуллит, Райкаард??)
ABir
ABir
23 сентября в 15:07
Под словом Роналдо Мальдини понимал собирательный образ бразильца и португальца
m67jc6tj47x3
m67jc6tj47x3
23 сентября в 14:04
Зубастик блеснул и пропал, а Роналду уже больше 10-и лет на слуху...
Wolverhampton
Wolverhampton ответ ДСА (раскрыть)
23 сентября в 13:53, ред.
Да нет, именно зубастика он имеет ввиду!
Wolverhampton
Wolverhampton
23 сентября в 13:52
Полностью согласен с Мальдини!
shlomo2
shlomo2
23 сентября в 13:41, ред.
Так то список можно продолжать и продолжать... но ему, как защитнику, виднее будет против кого сложно было бы обороняться. Дело вкуса, у каждого ТОП 3 будет своим, в зависимости от возраста и предпочтений.

Диего Армандо-гений футбола, Месси-талантище и уникум, Роналдо(зубастик) для своего времени был прорывом, бразильским вундеркиндом. Ну а Роналдо (португальский) это не мегаталант, тот же Левандовски забивает не меньше. Роналдо просто сумел сам себя сделать, грамотно раскрутить и т.д. Но всего этого нельзя достичь без трудолюбия, таланта, поэтому и Роналдо безусловно один из выдающихся игроков футбола.
Бубнин
Бубнин
23 сентября в 13:35, ред.
Именно бразильца Роналдо Назарио, а то еще про Роналду могут подумать.
ДСА
ДСА
23 сентября в 13:14
Может всё-таки Роналду?
vppy6nv6kh3d
vppy6nv6kh3d
23 сентября в 13:14
Это его мнение
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