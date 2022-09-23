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Мартинес: «Я доволен игрой команды»

сегодня, 12:11
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия2 : 1Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о победе над Уэльсом.

Я доволен игрой команды. В первом тайме они делали именно то, что я просил. Но потом игра немного поменялась, потому что мы повели 2:0. Такого надо избегать.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:34
Хорошо играли обе команды!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:57
По ходу эта сборная почти изжила себя
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:29
Владение мячом и территорией не делает результат.
И Уэльс чуть не наказал вас за это .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:27
Вот и славно...
Гость
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