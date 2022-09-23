Мартинес: «Я доволен игрой команды»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о победе над Уэльсом.
Я доволен игрой команды. В первом тайме они делали именно то, что я просил. Но потом игра немного поменялась, потому что мы повели 2:0. Такого надо избегать.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о победе над Уэльсом.
Я доволен игрой команды. В первом тайме они делали именно то, что я просил. Но потом игра немного поменялась, потому что мы повели 2:0. Такого надо избегать.
И Уэльс чуть не наказал вас за это .
И Уэльс чуть не наказал вас за это .