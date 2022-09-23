В Армении прокомментировали новость о смене гражданства Захаряном

Пресс-секретарь Футбольной федерации Армении Айк Карапетян заявил, что федерация не обращалась к полузащитнику сборной России Арсену Захаряну по поводу смены гражданства.
«Федерация футбола Армении, во-первых, не комментирует публикации отдельных журналистов. Во-вторых, мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», – заявил Карапетян.
Чтоб заиграть в Европе надо за сборную играть , а 10 лет ждать это не выход !
Чтоб заиграть в Европе надо за сборную играть , а 10 лет ждать это не выход !