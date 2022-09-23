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В Армении прокомментировали новость о смене гражданства Захаряном

сегодня, 11:58

Пресс-секретарь Футбольной федерации Армении Айк Карапетян заявил, что федерация не обращалась к полузащитнику сборной России Арсену Захаряну по поводу смены гражданства.

«Федерация футбола Армении, во-первых, не комментирует публикации отдельных журналистов. Во-вторых, мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», – заявил Карапетян.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 13:13, ред.
Можно ожидать, согласен, Россия сейчас вообще сплошное исключение из правил, вне закона. Но со стороны Захаряна такой шаг был бы очень некрасив, мягко говоря, по отношению к стране, где он работает и зарабатывает хорошие деньги. Думаю, Арсен не способен на такой поступок.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:11
Ну ясень пень не дурак ,
Чтоб заиграть в Европе надо за сборную играть , а 10 лет ждать это не выход !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:10
Не думаю, что Арсен пойдёт на такой шаг.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 13:09
Сейчас от уефа и фифа можно ожидать любую подлость, например в порядке исключения разрешить.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:07
А смысл обращаться к нему о смене гражданства, когда он уже заигран за первую сборную России?
ОПС
ОПС
сегодня в 13:04
Все может быть. Как говорится, время покажет.
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 12:54
А какие претензии могут быть с той стороны? Максимум-удовлетворённость,если таковое произойдёт.
Союзник противников
Союзник противников ответ 23hvtjbsksku (раскрыть)
сегодня в 12:53
Гав-гав-в-в!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:52
Дымовая завеса.Крысы должны убежать при крене и течи корабля,а оставшихся ЛЮДЕЙ посчитаем тогда.когда остойчивость восстановится.
23hvtjbsksku
23hvtjbsksku
сегодня в 12:50
Да пес с ним
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:20
Будем следить за развитием событий.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:06
Значит как всегда вы-ер желтушных журналюг , которым лишь бы овна на вентилятор кинуть((
David Young
David Young
сегодня в 12:01
Значит претензий нет.
drug01
drug01
сегодня в 12:01
Это его личное дело
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