В Армении прокомментировали новость о смене гражданства Захаряном

1663923495

сегодня, 11:58

Пресс-секретарь Футбольной федерации Армении Айк Карапетян заявил, что федерация не обращалась к полузащитнику сборной России по поводу смены гражданства.

«Федерация футбола Армении, во-первых, не комментирует публикации отдельных журналистов. Во-вторых, мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», – заявил Карапетян.