Скалони: «Месси хочет играть всегда. Нет сомнений, при мне так и будет»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что у нападающего ПСЖ Лионеля Месси будет особое положение в составе национальной команды.
Он хочет играть всегда. Нет сомнений, при мне так и будет. Я уже неоднократно это говорил. Если все будет хорошо, он всегда будет выходить на поле. Месси – особенный. Это бесспорно.
Месси в порядке, он счастлив, отлично проявляет себя в команде, которая научилась его понимать. Мне кажется, что в ПСЖ он сделал шаг вперед. Мы довольны его текущими кондициями.