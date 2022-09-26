Скалони: «Месси хочет играть всегда. Нет сомнений, при мне так и будет»

Главный тренер сборной Аргентины заявил, что у нападающего ПСЖ будет особое положение в составе национальной команды.

Он хочет играть всегда. Нет сомнений, при мне так и будет. Я уже неоднократно это говорил. Если все будет хорошо, он всегда будет выходить на поле. Месси – особенный. Это бесспорно.