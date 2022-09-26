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Скалони: «Месси хочет играть всегда. Нет сомнений, при мне так и будет»

вчера, 12:38

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что у нападающего ПСЖ Лионеля Месси будет особое положение в составе национальной команды.

Он хочет играть всегда. Нет сомнений, при мне так и будет. Я уже неоднократно это говорил. Если все будет хорошо, он всегда будет выходить на поле. Месси – особенный. Это бесспорно.

Месси в порядке, он счастлив, отлично проявляет себя в команде, которая научилась его понимать. Мне кажется, что в ПСЖ он сделал шаг вперед. Мы довольны его текущими кондициями.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 13:12
Так и бдует
112910415
112910415
вчера в 13:08
от добра добра не ищут )
shlomo
shlomo
вчера в 12:56
Ну что сказать, он главный тренер и он может принимать такие решения. Мне кажется, что в любой сборной во все времена любой обладатель хотя бы одного золотого мяча будет всегда выходить на поле. Ну а так что, по тому как играет, и какое волшебство творит на поле Месси в футболке Аргентины - все логично!
krmdzwudn7v9
krmdzwudn7v9
вчера в 12:40
Да что же они его вылизывают
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:40
Ну это же хорошо.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:39
Второстепенные игры всё же надо пропускать. Сил на всё не хватит.
Гость
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