Дорасо: «Дидье Дешаму пришлось полагаться на молодёжь»

Бывший футболист ПСЖ раскритиковал игру сборной Франции в матче Лиги Наций против Дании (0:2).

Что меня больше всего расстроило? Да много чего. Думаю, сама конфигурация игры подвела — мне в целом не нравится подобный стиль. Если ни один из трех центральных защитников не подключается к игре, то кто-то выпадает в полузащите, что оборачивается численным преимуществом для соперника. Я заметил, что датчане играли в 4 защитника, а их правый латераль активно участвовал в действиях команды в атаке. Но это не для нас — больших команд, которые выигрывают чемпионат мира, ставить четыре защитника.

Ощущался недостаток опыта. На высшем уровне, когда игра дается трудно, нужен кто-то опытный. Не стоит забывать, что и травмы сделали свое дело, Дидье Дешаму пришлось полагаться на молодежь. Но мы знаем, что сзади у нас действует Варан, надеюсь, что и Канте поможет в полузащите.