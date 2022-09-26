Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Наций 2022/2023

Дорасо: «Дидье Дешаму пришлось полагаться на молодёжь»

вчера, 11:47
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания2 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Бывший футболист ПСЖ Викаш Дорасо раскритиковал игру сборной Франции в матче Лиги Наций против Дании (0:2).

Что меня больше всего расстроило? Да много чего. Думаю, сама конфигурация игры подвела — мне в целом не нравится подобный стиль. Если ни один из трех центральных защитников не подключается к игре, то кто-то выпадает в полузащите, что оборачивается численным преимуществом для соперника. Я заметил, что датчане играли в 4 защитника, а их правый латераль активно участвовал в действиях команды в атаке. Но это не для нас — больших команд, которые выигрывают чемпионат мира, ставить четыре защитника.

Ощущался недостаток опыта. На высшем уровне, когда игра дается трудно, нужен кто-то опытный. Не стоит забывать, что и травмы сделали свое дело, Дидье Дешаму пришлось полагаться на молодежь. Но мы знаем, что сзади у нас действует Варан, надеюсь, что и Канте поможет в полузащите.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лисандро Мартинес ответил на критику насчёт своего низкого роста
Сегодня, 10:16
Паредес: «В ПСЖ у меня не было никаких отношений с Мбаппе»
Сегодня, 09:43
Салаи: «Не могу поверить, что это была моя последняя игра за сборную»
Сегодня, 09:02
Манчини: «Мы счастливы»
Сегодня, 08:58
Росси: «У нас потрясающие болельщики»
Сегодня, 08:54
Мусиала: «Когда Англия забила свой первый гол, мы сломались»
Сегодня, 08:47
Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 13:34
Оправдания тренеру нет.
drug01
drug01
вчера в 11:48
Идёт смена состава
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 