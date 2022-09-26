Неймар: «Мы — команда, и это поможет нам пройти далеко на чемпионате мира»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился мнением о текущем состоянии своей национальной команды.
С момента моего дебюта это самая сильная сборная Бразилии. Мы стали сплоченнее, мы лучше готовы к победам, и это здорово. У нас очень добротная атака. У каждого футболиста в команде есть своя роль. А еще нас объединяет одна цель, это очень важно. Мы чувствуем энергию, команда словно стала другой, это радует!
Сейчас сборная Бразилии – это синергия молодости и опыта. Мы готовы бороться друг за друга. Мы — команда, и это поможет нам пройти далеко на мировом первенстве.
Хорошо болеть за Бразилию этой осенью)
После 2002 года это действительно лучшая сборная Бразилии. Жаль Кака, Рональдиньо и Марсело попали в промежуточный период, когда сборная была разобрана. После, Тите научил их защищаться, но сейчас - это потрясный микс талантливой молодости и уже опытных бойцов. Удачи волшебникам футбола !
Если Неймар будет здоров на ЧМ - он может привести Бразилию к победе
Хорошо болеть за Бразилию этой осенью)
После 2002 года это действительно лучшая сборная Бразилии. Жаль Кака, Рональдиньо и Марсело попали в промежуточный период, когда сборная была разобрана. После, Тите научил их защищаться, но сейчас - это потрясный микс талантливой молодости и уже опытных бойцов. Удачи волшебникам футбола !
Если Неймар будет здоров на ЧМ - он может привести Бразилию к победе
Нами было принято решение изменить правило касающееся капитанов и вице-капитанов - можно будет назначать вице-капитаном футболиста из другого клуба и из другой сборной.
Нами было принято решение изменить правило касающееся капитанов и вице-капитанов - можно будет назначать вице-капитаном футболиста из другого клуба и из другой сборной.