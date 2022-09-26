Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Неймар: «Мы — команда, и это поможет нам пройти далеко на чемпионате мира»

вчера, 11:59

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился мнением о текущем состоянии своей национальной команды.

С момента моего дебюта это самая сильная сборная Бразилии. Мы стали сплоченнее, мы лучше готовы к победам, и это здорово. У нас очень добротная атака. У каждого футболиста в команде есть своя роль. А еще нас объединяет одна цель, это очень важно. Мы чувствуем энергию, команда словно стала другой, это радует!

Сейчас сборная Бразилии – это синергия молодости и опыта. Мы готовы бороться друг за друга. Мы — команда, и это поможет нам пройти далеко на мировом первенстве.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лисандро Мартинес ответил на критику насчёт своего низкого роста
Сегодня, 10:16
Паредес: «В ПСЖ у меня не было никаких отношений с Мбаппе»
Сегодня, 09:43
Салаи: «Не могу поверить, что это была моя последняя игра за сборную»
Сегодня, 09:02
Манчини: «Мы счастливы»
Сегодня, 08:58
Росси: «У нас потрясающие болельщики»
Сегодня, 08:54
Мусиала: «Когда Англия забила свой первый гол, мы сломались»
Сегодня, 08:47
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:21
Два практически полноценных состава. Всё сплошь в звёздах или просто очень сильных игроках.
Хорошо болеть за Бразилию этой осенью)
После 2002 года это действительно лучшая сборная Бразилии. Жаль Кака, Рональдиньо и Марсело попали в промежуточный период, когда сборная была разобрана. После, Тите научил их защищаться, но сейчас - это потрясный микс талантливой молодости и уже опытных бойцов. Удачи волшебникам футбола !
Если Неймар будет здоров на ЧМ - он может привести Бразилию к победе
David Young
David Young
вчера в 14:17
Один из самых явных фаворитов Чемпионата Мира.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 13:14
Верим Неймар!
David Young
David Young ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 12:19
Спасибо что дополнили.

Нами было принято решение изменить правило касающееся капитанов и вице-капитанов - можно будет назначать вице-капитаном футболиста из другого клуба и из другой сборной.
ea73u2dtjhfq
ea73u2dtjhfq
вчера в 12:04
смотри не заблудись...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 