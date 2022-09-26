Неймар: «Мы — команда, и это поможет нам пройти далеко на чемпионате мира»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии поделился мнением о текущем состоянии своей национальной команды.

С момента моего дебюта это самая сильная сборная Бразилии. Мы стали сплоченнее, мы лучше готовы к победам, и это здорово. У нас очень добротная атака. У каждого футболиста в команде есть своя роль. А еще нас объединяет одна цель, это очень важно. Мы чувствуем энергию, команда словно стала другой, это радует!

Сейчас сборная Бразилии – это синергия молодости и опыта. Мы готовы бороться друг за друга. Мы — команда, и это поможет нам пройти далеко на мировом первенстве.