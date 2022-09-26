Дешам: «Надеюсь, Бензема возьмёт „Золотой мяч“»

Главный тренер сборной Франции уверен, что нападающий «Реала» заслужил «Золотой мяч».

Надеюсь, Карим возьмет «Золотой мяч», поскольку он это заслужил. Прошлый сезон «Реала» был фантастическим. Он взял значимые титулы с клубом и со сборной Франции, когда помог нам выиграть Лигу наций прошлой осенью.