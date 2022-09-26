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Дешам: «Надеюсь, Бензема возьмёт „Золотой мяч“»

вчера, 10:51

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслужил «Золотой мяч».

Надеюсь, Карим возьмет «Золотой мяч», поскольку он это заслужил. Прошлый сезон «Реала» был фантастическим. Он взял значимые титулы с клубом и со сборной Франции, когда помог нам выиграть Лигу наций прошлой осенью.

В прошедшем клубном сезоне Бензема забил 44 гола и отдал 15 голевых передач в 46 матчах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:29
Хорошие шансы
Карим Бензема в сезоне 2021/22 клуб + сборная:

◉ 56 игр
◉ 50 голов
◉ 16 передач
🏆 Ла Лига
🏆 Суперкубок
🏆 Лига Наций
🏆 Лига Чемпионов
🏅Игрок сезона в ЛЧ
🥇Лучший бомбардир ЛЧ
🥇Лучший бомбардир Ла Лиги

100%шансы
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:17
Конечно же ЗМ выиграет Карим-даже близко никого
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:41
Я надеюсь вместе с вами.
амурец
амурец
вчера в 12:22
Бензема заслужил ЗМ но ведь не всегда ЗМ получал тот кто заслужил
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:32
Еще желающие (Холанд, Мбаппе) тоже есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
А ему-то какая разница?
Гость
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