Дешам: «Надеюсь, Бензема возьмёт „Золотой мяч“»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслужил «Золотой мяч».
Надеюсь, Карим возьмет «Золотой мяч», поскольку он это заслужил. Прошлый сезон «Реала» был фантастическим. Он взял значимые титулы с клубом и со сборной Франции, когда помог нам выиграть Лигу наций прошлой осенью.
В прошедшем клубном сезоне Бензема забил 44 гола и отдал 15 голевых передач в 46 матчах.
Карим Бензема в сезоне 2021/22 клуб + сборная:
◉ 56 игр
◉ 50 голов
◉ 16 передач
🏆 Ла Лига
🏆 Суперкубок
🏆 Лига Наций
🏆 Лига Чемпионов
🏅Игрок сезона в ЛЧ
🥇Лучший бомбардир ЛЧ
🥇Лучший бомбардир Ла Лиги
100%шансы
Карим Бензема в сезоне 2021/22 клуб + сборная:
◉ 56 игр
◉ 50 голов
◉ 16 передач
🏆 Ла Лига
🏆 Суперкубок
🏆 Лига Наций
🏆 Лига Чемпионов
🏅Игрок сезона в ЛЧ
🥇Лучший бомбардир ЛЧ
🥇Лучший бомбардир Ла Лиги
100%шансы