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Майсторович: «Моя мечта – отправиться в топ-лигу благодаря „Динамо“»

вчера, 10:44

Новичок «Динамо» Милан Майсторович рад, что будет выступать в РПЛ.

Видич и Иванович – отличные примеры для подражания. Моя мечта – отправиться в топ-лигу благодаря «Динамо». Думаю, что именно здесь я могу стать отличным защитником, который будет только совершенствоваться. А вот если говорить про конкретную лигу…

Мне очень нравится английская Премьер-лига. Английский стиль игры мне подходит, за этой лигой больше всего следят.

Было бы классно в итоге оказаться в «Тоттенхэме». Я с детства следил за «шпорами». И да, я понимаю, что за этот клуб болеет не так много людей. Но мне они нравились.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:17
Топ-5,или ТОП-100??? Скорее-второе.Тогда ты уже здесь.
apyfvr4jz4e8
apyfvr4jz4e8
вчера в 11:08
Что то верится с трудом...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:57
Мечтать не вредно. Удачи.
Гость
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