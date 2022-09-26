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Кавазашвили: «Карпин не хочет продлевать контракт со сборной»

вчера, 19:58

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Этот вопрос касается РФС. Карпин очень серьёзно подходит ко всем назначениям, он считает своим долгом сосредоточиться там, где целесообразно на сегодняшний день. Он не стремится, чтобы его считали главным тренером сборной. Это даст ему индульгенцию в том, что он самый лучший и без него не могут обойтись. Он не очень хочет выпячивать себя. Он видит, что сборная не играет официальные матчи, а просто так брать на себя обузу, чтобы быть занятым и разрываться между сборной и клубом, он не хочет. На сегодняшний день Карпин хочет работать с клубом и приносить пользу в клубе, он правильно делает, поступает порядочно. Это очень важно, это характеризует его, как порядочного человека и настоящего профессионала. Будут ли его продлевать, чтобы он ничего не делал и деньги получал по контракту национальной сборной. Почему ничего не делал? Потому что если у него что-то получится, в год пройдёт 3-4 матча. Что, за четыре матча тратить огромные деньги на содержание сборной команды и на удовлетворение его контрактной стоимости? Он этого не хочет. Кого тогда назначать на его место? Пустое место свято не бывает. Могу назвать вас, хотите вашу фамилию назову? К любому болельщику сегодня обратиться, он даст свою фамилию – того, кто ему больше всего нравится. Это уже не ко мне, я не официальный сотрудник РФС», – сказал Кавазашвили.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:50
пока в тумане
пока всё в тумане
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:18
Валера вроде бы никогда больших денег не просил...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:00
Это опять фантазии Анзора . Посмотрим что на самом деле по этому поводу скажет сам Карпин.
ABir
ABir
вчера в 22:55
Подождём, что скажет сам Карпин
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:58
РФС решил сэкономить, раз третий день ведутся эти разговоры, до этого Валера их устраивал
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:49
Если Карпин сам откажется от продления контракта, это будет хороший поступок.
wzbyj7cart54
wzbyj7cart54
вчера в 21:10
Карпин просто привлекает к себе внимание
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:06
Да и черт с ним
drug01
drug01
вчера в 20:26
Это его решение
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:08
Я понял,что Анзор поступил на службу секретарём Великого и Ужасного Тренера Валерия Георгиевича Карпина.Поэтому в курсАх всех мыслительных движений оного.
Гость
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