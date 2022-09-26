Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России игроков старше 30 лет

Главный тренер сборной России объяснил выбор игроков на товарищеский матч с Киргизией.

Будем смотреть. Может, те новички, которые были на этом сборе, не будут на следующем. Или вообще появятся другие футболисты.

Давайте так: для чего нам это время нужно? Понятно, что мы не хотели таких условий, но все, что происходит сейчас, уже произошло. Значит, это нужно использовать на максимум как раз для таких вещей.

Почему мы решили не вызывать ребят, которым за 30? Это не значит, что они в сборной никогда играть не будут. Если нас вернут когда-то, а они будут в порядке и смогут помочь команде, то они будут в сборной. Это не значит, что мы на них поставили крест.