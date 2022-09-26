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Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России игроков старше 30 лет

вчера, 18:27

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор игроков на товарищеский матч с Киргизией.

Будем смотреть. Может, те новички, которые были на этом сборе, не будут на следующем. Или вообще появятся другие футболисты.

Давайте так: для чего нам это время нужно? Понятно, что мы не хотели таких условий, но все, что происходит сейчас, уже произошло. Значит, это нужно использовать на максимум как раз для таких вещей.

Почему мы решили не вызывать ребят, которым за 30? Это не значит, что они в сборной никогда играть не будут. Если нас вернут когда-то, а они будут в порядке и смогут помочь команде, то они будут в сборной. Это не значит, что мы на них поставили крест.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:59
вполне себе разумно
протон
протон
сегодня в 02:15
Да очень просто. Нужно обкатывать молодежь используя эти события
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ jpngc75b5jnf (раскрыть)
сегодня в 00:17
Да и крестик сейчас никому не сдался .
амурец
амурец
сегодня в 00:09
Правильно времени у него много, пусть молодежь просматривает
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:09, ред.
А че их дергать молодежь надо смотреть
jpngc75b5jnf
jpngc75b5jnf
вчера в 20:27
все правильно, сборная сейчас нужна для крестика...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:11
Правильно сделал
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:10
Не ври.Не вызвал потому,что твёрдо знает,как иностранный гражданин,что пока допустят к корыту общака,все те,кому за 30,уже выйдут на пенсию,причём ,по статье "по старости"(+65).
ДСА
ДСА
вчера в 19:50
Онопко надо позвать, Титова...
Tostao
Tostao ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Шунину там делать нечего и при санкциях и без них, и при 20 годах и при 36.
pomor45
pomor45
вчера в 19:12, ред.
Правильно, проверять форму проверенных во время вынужденного простоя резона нет, а копнуть резерв поглубже - самое то.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:52
Правильное решение. Старость надо уважать и пусть живут в тишине и покое .)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:52
Карпин не работает системно, он просто развлекается
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:47
Когда нас вновь допустят до большого футбола , этим игрокам ,которым сейчас 30 и больше ,исполнится уже по 70 лет . )) Естественно ,что не было никакого смысла их приглашать .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:42, ред.
Кто бы мог подумать что Шунин вызванный на этот сбор, такой молодой! А ведь Шунину 36 уже, те далеко за 30
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:31
Сейчас самое время для экспериментов...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:31
Да зачем они
Гость
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