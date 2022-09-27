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Корниленко: «Расспросил Семака про тактику»

вчера, 09:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-форвард «Зенита» Сергей Корниленко похвалил наставника команды Сергея Семака.

Мы хорошо знакомы, хотя вместе в «Зените» так и не сыграли (когда я возвращался из аренды, он был травмирован). Перед кубковым матчем с «Зенитом» я задал ему вопросы, которые меня интересовали: например, как у них построен процесс приобретения игроков и интеграции легионеров в команду. Расспросил Сергея Богдановича про структуру игры, тактику. Потом Игорь Витальевич Осинькин подошёл, и тренеры пообщались на свои темы. Если Семак выигрывает чемпионат за чемпионатом, значит, прекрасно справляется со своей работой.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 11:41
Спрашивать у Семака о тактике, это то же самое, что спрашивать у Акинфеева, как в Лиге Чемпионов сохранить ворота сухими
Или все равно, что спросить у спартаковцев, что такое титулы
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:16
Я спросил у ясеня,ты спросил у тысеня,мы спросил у мысеня...А все ответы-в головном офисе ОАО"ГАЗПРОМ".
Futurista
Futurista
вчера в 11:10
Тактика была простой...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:34
Какая такая тактика - покупай бразилов, они сами все сделают ...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:01
Расспросил Сергея Богдановича про структуру игры, тактику. "А что такое тактика?" - спросил Сергей Богданович.
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