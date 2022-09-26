Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис: «В „Спартаке“ работают дилетанты и проходимцы»

вчера, 23:30

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«В „Спартаке“ далeкие люди работают. Ничего удивительного. „Спартак“ любит удивлять, вот и удивляют по сей день. Жулики издалека видят жуликов (смеeтся), поэтому пусть сами разбираются. Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже. Думаю, что в „Спартаке“ становится всe хуже и хуже. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы», – сказал Канчельскис.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Майсторович: «Моя мечта – отправиться в топ-лигу благодаря „Динамо“»
Сегодня, 10:44
Корниленко: «Расспросил Семака про тактику»
Сегодня, 09:57
Спортивный директор «Крыльев» назвал 3 лучших клуба РПЛ этого сезона
Сегодня, 08:23
Радимов: «А сборная будет? С кем играть-то? С киргизами?»
Вчера, 22:24
Кавазашвили: «Карпин не хочет продлевать контракт со сборной»
Вчера, 19:58
Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России игроков старше 30 лет
Вчера, 18:27
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:28
Ничего нового, об этом только ленивый не говорил.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:24
Ты иди это болелам объясни, которые всю жизнь за него болеют(((
lotsman
lotsman
сегодня в 08:11
В чём то он прав. К чему было приглашать англичанина? Своих не нашлось?.
Бoрат
Бoрат ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 07:39
Зато возможно Спартак наконец то в ближайшее время осуществит мечту миллионов людей по всей России и попадет в лучшую лигу мира
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:33
Коль "Канчельскесы-Мостовые" не поддаются тренерской учёбе..и предпочитают критику работе - то и приходится приглашать импортных неизвестных заменителей....
ОПС
ОПС
сегодня в 06:45
А у себя в РФ уже видно не нашлось умных спецов. Обязательно нужно было приглашать англичанина. Как то нехорошо это.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:11
Англичанин окончательно положит спартак на лопатки.
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 06:08

нет бы так)
SonataArctica
SonataArctica ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 06:05
Скоро трансы пойдут увы...
ABir
ABir
сегодня в 05:48
Видать где-то здорово Спартак бортонул Литовца, раз из него так прет
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:31
Чего - чего , а проходимцев полный набор ! Особенно главных тренеров ...
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:59
Великий "Спартак" по моему мнению закончился в эпоху позднего Романцева. При Червиченко - Федуне от клуба осталось одно название. Постоянные скандалы, странные трансферы игроков, просто недостойных играть в клубе, сомнительные агенты и прочие мутные личности. К настоящему "Спартаку" этот цирк не имеет отношения. И многие это понимают, тот же Гаврилов.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:44
Канчельскис, как Юрий Деточкин, который сверялся с картотекой и уверял, что Стелькин - взяточник.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 00:22
Он уже без малого 20 лет всем известен со времен Ростова, потом Казахстан, Прибалтика... И везде аферы махинации... Человек в таком возрасте не меняется...
STVA 1
STVA 1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 00:10
Не нужны но тут то он прав! то что Великий клуб стал посмешищем это истина!У меня брат с пеленок за КБ и я ему в глаза говорю и если раньше спорил со мной , то сейчас согласен! Для Лукойла КБ бизнес проект и спортивная составляющая для них далеко не на первом месте! Иначе не было всех этих Цорнов Газизовых и вот на закуску англосакса взяли с сомнительной репутацией! Увы((
Ещё в 2018 году Аллекперов сказал: «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
Союзник противников
Союзник противников ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 00:08
"...хватил с утра стакан отравы,
вздохнул :В упадке ныне нравы-
одни мздоимцы и жульё...
Один я честный,ё-моё!"
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 00:06
Так этот Пол еще ничего не сделал, а его уже клеймили, новое руководство ещё 1 назначение сделала и уже дилетанты и проходимцы.....
Futurista
Futurista
сегодня в 00:03
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:58
"Спартак" огородами крадётся к титулу,а эти "бывшие" никак это не поймут! Нормальные герои всегда идут в обход!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 23:48
А профессионалы, типа Канчельскиса, никому не нужны!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:43
И конца этому беспределу не видно!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:33
Вот тут не поспоришь))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 