Канчельскис: «В „Спартаке“ работают дилетанты и проходимцы»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
«В „Спартаке“ далeкие люди работают. Ничего удивительного. „Спартак“ любит удивлять, вот и удивляют по сей день. Жулики издалека видят жуликов (смеeтся), поэтому пусть сами разбираются. Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже. Думаю, что в „Спартаке“ становится всe хуже и хуже. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы», – сказал Канчельскис.
нет бы так)
нет бы так)
Ещё в 2018 году Аллекперов сказал: «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
Ещё в 2018 году Аллекперов сказал: «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
вздохнул :В упадке ныне нравы-
одни мздоимцы и жульё...
Один я честный,ё-моё!"
вздохнул :В упадке ныне нравы-
одни мздоимцы и жульё...
Один я честный,ё-моё!"