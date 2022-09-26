Канчельскис: «В „Спартаке“ работают дилетанты и проходимцы»

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вчера, 23:30

Экс-футболист сборной России отреагировал на назначение на пост спортивного директора «Спартака».

«В „Спартаке“ далeкие люди работают. Ничего удивительного. „Спартак“ любит удивлять, вот и удивляют по сей день. Жулики издалека видят жуликов (смеeтся), поэтому пусть сами разбираются. Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже. Думаю, что в „Спартаке“ становится всe хуже и хуже. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы», – сказал Канчельскис.