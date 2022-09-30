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Сутормин недоволен положением в «Зените»

вчера, 09:32

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Алексея Сутормина, прокомментировал отсутствие полузащитника на поле в последних матчах «Зенита».

«Все вопросы нужно адресовать тренерскому штабу. Алексей готов, со здоровьем никаких проблем у него нет, однако игрового времени он не получает. Естественно, этот факт настораживает. Сложившаяся ситуация его не устраивает. Он хочет играть и за клуб, и за сборную, где, кстати, не так давно он выходил на поле с капитанской повязкой. Не исключаю, что при таком развитии событий, какое есть на данный момент, зимой придётся искать решение, которое устроило бы все стороны», — сказал Клюев.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 13:01
50 центов так может психануть и в Сочи в аренду уйти
ДСА
ДСА
вчера в 12:51
Он выбрал деньги, а не футбол.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:23
Надо было думать куда шёл
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:21
Оренбург готов сотку тысяч заплатить. В два раза дороже. Зенит навариться даже)))
galem72
galem72
вчера в 11:03
сутормин уже выполнил футбольную роль — прославился стоимостью своего трансфера. Так что теперь можно спокойно сидеть на лавке и получать бабло ни за что. ))
112910415
112910415
вчера в 10:53
такова участь многих и многих ...
Boricku
Boricku
вчера в 10:27
Недовольных в пари нн
n8svv4tx2kzt
n8svv4tx2kzt
вчера в 10:13
Ещё один алёша начал понимать реалии перехода в газгольдер
makkie
makkie
вчера в 09:54
Всё просто - Сутормин не соответствует уровню Зенита.
Одно время его ставили в основу из-за травмы Караваева, но сейчас фланги защиты закрыты. Тот же Круговой поинтереснее выглядит у Зенита.

Пора Сутормину обратно в Оренбург... за те же 50 тысяч рублей )))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:51
Очень оригинально комментирует отсутствие в составе своего подопечного его агент. Оказывается, во всем виноват тренерский штаб. Тренер виноват, что на всех позициях, где может играть Сутормин, есть игроки выше его по уровню. И не просто выше, а намного превосходящие. Но Клюев считает, что раз его подопечный не имеет проблем со здоровьем, то он должен играть, а то что качество игры не дотягивает до основы, это не важно. Сутормин со своим агентом должны были прекрасно понимать, какая роль отводилась игроку при переходе в Зенит - выбор у них был и они его сделали. Теперь все вопросы к себе, а не к тренерскому штабу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:45
Может, нужно трудиться побольше?...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:37
Уходи в "Оренбург".
mg64rhgcrph5
mg64rhgcrph5
вчера в 09:36
Что ж ты хотел за полтинник-то?
Гость
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