Игнатов: «Хорошо себя чувствую»

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов дал комментарий после победы над «Зенитом».
Эмоции супер, все круто! Самочувствие? Травмы нет, все нормально. Хорошо себя чувствую.
Напомним, что в этом поединке Игнатов был заменен из-за повреждения.
Футболист «Спартака» Михаил Игнатов дал комментарий после победы над «Зенитом».
Эмоции супер, все круто! Самочувствие? Травмы нет, все нормально. Хорошо себя чувствую.
Напомним, что в этом поединке Игнатов был заменен из-за повреждения.
Причём у Игнатова и Литвинова. Надеюсь, обойдётся...
Причём у Игнатова и Литвинова. Надеюсь, обойдётся...