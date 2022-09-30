Игнатов: «Хорошо себя чувствую»

1664513418

вчера, 07:50

Футболист «Спартака» дал комментарий после победы над «Зенитом».

Эмоции супер, все круто! Самочувствие? Травмы нет, все нормально. Хорошо себя чувствую.

Напомним, что в этом поединке Игнатов был заменен из-за повреждения.