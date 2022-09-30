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Игнатов: «Хорошо себя чувствую»

вчера, 07:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов дал комментарий после победы над «Зенитом».

Эмоции супер, все круто! Самочувствие? Травмы нет, все нормально. Хорошо себя чувствую.

Напомним, что в этом поединке Игнатов был заменен из-за повреждения.

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Все комментарии
vyishenka
vyishenka
вчера в 13:17
Хорошо, что нет травмы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:03
Я тоже,хоть и враг победил.Но победил злейшего врага всего российского футбола,целую СИСТЕМУ! Выздоравливай.
makkie
makkie
вчера в 09:52
Странно, пишут про повреждение задней поверхности бедра.
Причём у Игнатова и Литвинова. Надеюсь, обойдётся...
ДСА
ДСА
вчера в 08:27
Концовка команде удалась на славу.
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