Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Чистяков: «„Спартак“ — легендарный клуб»

вчера, 07:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями после поражения от «Спартака» в матче Кубка России.

Была равная игра. Первый гол был определяющий. Побежали вперед, хотели отыграться. Пропустили еще два мяча. Обидно. Вдвойне обидно, что проиграли именно «Спартаку».

Поговорили в раздевалке. Прошлись по ошибкам. Мне лично очень обидно проигрывать «Спартаку». Команде обидно, всем обидно.

«Спартак» конкурент «Зениту» в чемпионате. «Спартак» — легендарный клуб, несмотря на состояние его формы. Они всегда конкуренты.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дм. Черышев: «Денису нужно играть в „Венеции“ в стартовом составе»
Сегодня, 18:11
Мостовой: «„Локомотив“ обязан громить „Урал“ на кураже»
Сегодня, 18:02
В «Оренбурге» оценили крупную победу над «Сочи»
Сегодня, 16:27
Тихонов: «По игре „Торпедо“ сейчас выглядит неплохо»
Сегодня, 15:51
Алексей Прудников: «Футболистов прошлых лет забыли»
Сегодня, 15:35
Мостовой: «ЦСКА обязан обыгрывать „Химки“»
Сегодня, 15:23
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:51
ну да, всё так
makkie
makkie
вчера в 09:52
Уважительно, респект Чистякову!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:41
КАк бы в Нижнем "легенда" не про...от захватившей её эйфории.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:31
Теперь всё иначе!
Gahi
Gahi
вчера в 09:10
Главное результат которого добился "Спартак", а он разгромный 3:0. Удачи
sg48asxpz2v2
sg48asxpz2v2
вчера в 08:12
Так и есть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 