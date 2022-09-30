Чистяков: «„Спартак“ — легендарный клуб»

Защитник «Зенита» поделился впечатлениями после поражения от «Спартака» в матче Кубка России.

Была равная игра. Первый гол был определяющий. Побежали вперед, хотели отыграться. Пропустили еще два мяча. Обидно. Вдвойне обидно, что проиграли именно «Спартаку».

Поговорили в раздевалке. Прошлись по ошибкам. Мне лично очень обидно проигрывать «Спартаку». Команде обидно, всем обидно.

«Спартак» конкурент «Зениту» в чемпионате. «Спартак» — легендарный клуб, несмотря на состояние его формы. Они всегда конкуренты.