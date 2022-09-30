Иванов — о Первой лиге: «Старенькие стадионы, убитые поля»

Хавбек «Рубина» высказался об инфраструктуре Первой лиги.

Старенькие стадионы, убитые поля... Смотришь — и вспоминается строка из песни: «Каким ты был, таким остался». Вот играли мы в прошлом туре в Ярославле. Газон там давно своей жизнью живет, состояние плачевное. А в Ульяновске вообще катастрофа! Поляна хуже, чем у моих родителей на дачном участке! Или возьмем Домодедово, где базируется «Велес». На такой синтетике я последний раз играл 25 лет назад, когда тренировался в спартаковской школе. Грустно, что в Первой лиге ничего не меняется.