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Иванов — о Первой лиге: «Старенькие стадионы, убитые поля»

вчера, 08:46

Хавбек «Рубина» Олег Иванов высказался об инфраструктуре Первой лиги.

Старенькие стадионы, убитые поля... Смотришь — и вспоминается строка из песни: «Каким ты был, таким остался». Вот играли мы в прошлом туре в Ярославле. Газон там давно своей жизнью живет, состояние плачевное. А в Ульяновске вообще катастрофа! Поляна хуже, чем у моих родителей на дачном участке! Или возьмем Домодедово, где базируется «Велес». На такой синтетике я последний раз играл 25 лет назад, когда тренировался в спартаковской школе. Грустно, что в Первой лиге ничего не меняется.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ mbcmey2rhk5m (раскрыть)
вчера в 11:32
По первому мы уже сегодня достраиваем лунную базу, а завтра сдаем блок-пост на Марсе. ))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:50
Ничего, и так сойдет.
Boricku
Boricku
вчера в 10:16
Вот пусть бы этот Эванов и сдавал бы свою зарплату на постройку стадионов и полей
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:39
ТОлько в Ельцинбурге всё иначе,так государство построило стадион,на который народу ходит меньше,чем в Ельцин-Центр.Но зато там есть великий организатор футбола-Грыша Иванов,неоднократно приведший свою команду к...а к чему он там её приводил?
mbcmey2rhk5m
mbcmey2rhk5m
вчера в 09:22
Так у нас в стране только на первых каналах всё лучше всех
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:48
У нас т в высшей лиге не всё благополучно
Гость
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