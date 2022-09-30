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Каррера сравнил Промеса и Малкома

вчера, 12:09

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил мастерство нападающего красно-белых Квинси Промеса, который вчера забил два гола в ворота «Зенита» в Кубке России и принёс своей команде победу.

«Промес — легенда „Спартака“. Он определяет исход матчей и предан клубу, поэтому болельщики „Спартака“ его любят. Кто сильнее: Промес или Малком? Квинси точно не слабее Малкома», — сказал Каррера.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:10
Ну да. Отлично подходит для прошедшего матча. Наконец и ты понял, что судья свистел только для Спартака
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 13:48
зачем учить правила, которыми пренебрегают "на усмотрение судьи" и прочими приемчиками типо "ВАР в таких случаях не вмешивается" и тд))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:43
Да-да, все увидели как не засвистеть. Просто дать ключевым игрокам противника липовые желтые и периодически "ошибаться" со стороной ввода мяча в пользу хозяев.
И когда выучишь футбольные правила - поговорим о победе ЦСКА. Хотя можешь не стараться - все спартачи уверены, что 100%-ные пенальти может зарабатывать только Спартак
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 09:23
Превосходство, игровое, воспитывается тренером, это огромный труд, фундамент которого закладывается на учебных партах тренерских школ. Свистком превосходство не насвистеть, только никакущую команду Федотово затащить на три очка
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:57
Превосходство, подаренное судьёй. Согласен
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 22:18
как это мелочно, согласись, по сравнению с превосходством спартаковцев во всех аспектах игры
David Young
David Young ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:53
)
008Maximus
008Maximus ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:52
Красава
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:51
Конечно не надо - их не было. Были лишь левые желтые карточки игрокам Зенита, неназначение угловых и "ошибки" в назначении команды, которая должна ввести мяч из-зи боковой как в случае с мячом, который выбил Джикия и вводил его Спартак
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 19:38
да и экспертом быть не надо, чтобы увидеть что вчера не было ни одной левой пены и ни одного удаления, главных аргументов предвзятого судейства, армейцам ли не знать
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:17
Когда профан в футбольных правилах - то и пенальти левые. Это как заявлять, что вчера судья не тащил Спартак
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 17:04, ред.
да мало ли кто что думает...
кони вон думали, что Федот топ тренер а по итогу что? еле еле и то с помощью трех левых пенальти
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:25
Я думал, что главный критерий - игра в футбол, а не кто дальше плюнет. Странное у спартачей видение на футбольные успехи
ZIBO rock
ZIBO rock ответ 008Maximus (раскрыть)
вчера в 13:34
Точно! А я то думаю на кого он похож!)))
008Maximus
008Maximus
вчера в 13:27
Малком очень крутой, его внешний вид напоминает голивудскую звезду. А
Промес губастый юноша, с временной отсрочкой от решетки
008Maximus
008Maximus ответ Prichal (раскрыть)
вчера в 13:25
Кара от дерева
Prichal
Prichal
вчера в 13:25
Каррера это кто?
Georgud
Georgud
вчера в 13:23, ред.
Сравнивать Малкома и Промеса просто глупо. Малком просто мастер, Промес мастер атак клубов второй восьмерки.
yw7hnasbtrzw
yw7hnasbtrzw
вчера в 13:16
Это большая разница
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:46
Малком хорош с оренбургами и томбовами
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 12:46
В Европе он переплюнул Семака
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:35
Да-а-а-а,легенды ныне тоже похожи на контрафакт.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 12:21
Да, а то что-то об этом "великом" тренере начали забывать )))
74jhwhxx8rtv
74jhwhxx8rtv
вчера в 12:16
Нечего их сравнивать
Гость
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