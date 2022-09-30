Каррера сравнил Промеса и Малкома

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вчера, 12:09

Бывший главный тренер «Спартака» оценил мастерство нападающего красно-белых , который вчера забил два гола в ворота «Зенита» в Кубке России и принёс своей команде победу.

«Промес — легенда „Спартака“. Он определяет исход матчей и предан клубу, поэтому болельщики „Спартака“ его любят. Кто сильнее: Промес или Малком? Квинси точно не слабее Малкома», — сказал Каррера.