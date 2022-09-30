Каррера сравнил Промеса и Малкома

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил мастерство нападающего красно-белых Квинси Промеса, который вчера забил два гола в ворота «Зенита» в Кубке России и принёс своей команде победу.
«Промес — легенда „Спартака“. Он определяет исход матчей и предан клубу, поэтому болельщики „Спартака“ его любят. Кто сильнее: Промес или Малком? Квинси точно не слабее Малкома», — сказал Каррера.
И когда выучишь футбольные правила - поговорим о победе ЦСКА. Хотя можешь не стараться - все спартачи уверены, что 100%-ные пенальти может зарабатывать только Спартак
И когда выучишь футбольные правила - поговорим о победе ЦСКА. Хотя можешь не стараться - все спартачи уверены, что 100%-ные пенальти может зарабатывать только Спартак
кони вон думали, что Федот топ тренер а по итогу что? еле еле и то с помощью трех левых пенальти
кони вон думали, что Федот топ тренер а по итогу что? еле еле и то с помощью трех левых пенальти
Промес губастый юноша, с временной отсрочкой от решетки
Промес губастый юноша, с временной отсрочкой от решетки