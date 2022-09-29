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Клеман: «Мы стремимся к победе во всех турнирах»

вчера, 23:15

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман оценил текущее выступление нападающего команды Виссама Бен-Йеддера.

Он вышел на поле в прошлой игре против «Ренна» и забил. Виссам оказался в той же ситуации, что и в прошлом сезоне. Он не очень хорошо начал тот сезон, но смог прийти в себя. Думаю, текущая ситуация похожа на это. В сборной Франции огромная конкуренция, каждый игрок хочет туда попасть, но Виссам отреагировал адекватно. На прошлой неделе он здорово тренировался, теперь он готов к новым испытаниям.

Мы стремимся к победе во всех турнирах. И неважно, идет речь о Лиге 1, Лиге Европы или Кубке Франции. Мне нужна команда, которая стремится побеждать в каждом матче. Мы хотим финишировать как можно выше в таблице. Посмотрим, удастся ли нам.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:48
Чемпионат точно не выиграть.
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6zm8495x9gpp
вчера в 23:17
Это просто слова
Гость
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