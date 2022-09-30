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Розе: «Важно найти свою игру, стать успешной командой»

сегодня, 00:39
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб БохумБохумЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о непростом положении своей команды.

Атмосфера матча всегда в определенном смысле напряженная, вам дают оценку, руководствуясь вашими выступлениями. Мы недобрали много очков в Бундеслиге и Лиге чемпионов, нужно это исправлять. А еще мы очень хотим пройти в следующую стадию Кубка Германии.

Однако это давление не помогает. Важно найти свою игру, стать успешной командой. Мы хотим играть так, чтобы этим были довольны и футболисты, и болельщики. Наша цель — вернуться на свой путь, который будет вести нас к хорошей игре и положительным результатам.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:50
Тедеско развалил команду.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:27
Удачи тренеру и РБ
98zctbttq7wu
98zctbttq7wu
сегодня в 06:18
Ну ищите
6x5nzk4s8uxq
6x5nzk4s8uxq
сегодня в 01:58
Тут он прав
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:57
Это точно.
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