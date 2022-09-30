Розе: «Важно найти свою игру, стать успешной командой»

Главный тренер «РБ Лейпциг» высказался о непростом положении своей команды.

Атмосфера матча всегда в определенном смысле напряженная, вам дают оценку, руководствуясь вашими выступлениями. Мы недобрали много очков в Бундеслиге и Лиге чемпионов, нужно это исправлять. А еще мы очень хотим пройти в следующую стадию Кубка Германии.

Однако это давление не помогает. Важно найти свою игру, стать успешной командой. Мы хотим играть так, чтобы этим были довольны и футболисты, и болельщики. Наша цель — вернуться на свой путь, который будет вести нас к хорошей игре и положительным результатам.