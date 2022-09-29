Ривалдо поделился мнением о дерби Манчестера

Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо дал оценку раскладу сил в матче АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
В дерби Манчестера за последние годы изменился расклад сил, и команда Хосепа Гвардиолы — явный фаворит.
«Горожане» гораздо лучше придерживаются своего стиля игры, в то время как «красные дьяволы» с новым менеджером Эриком тен Хагом на данный момент стараются подобрать наиболее подходящую систему игры, МС победит. Уверен, Эрлинг Холанд станет огромной проблемой для защиты гостей.