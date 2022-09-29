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Ривалдо поделился мнением о дерби Манчестера

вчера, 22:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед02.10.2022 в 16:00 Не начался

Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо дал оценку раскладу сил в матче АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В дерби Манчестера за последние годы изменился расклад сил, и команда Хосепа Гвардиолы — явный фаворит.

«Горожане» гораздо лучше придерживаются своего стиля игры, в то время как «красные дьяволы» с новым менеджером Эриком тен Хагом на данный момент стараются подобрать наиболее подходящую систему игры, МС победит. Уверен, Эрлинг Холанд станет огромной проблемой для защиты гостей.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k ответ Горец М Сефербеков (раскрыть)
сегодня в 19:30
ну его золотой мяч говорит, что он имеет право рассуждать о футболе и о его авторитете, как футболиста.
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
сегодня в 10:45, ред.
Бла ....бла...блаааа... сколько жизнь не учит этих псевдо-экспертов,а все равно они продолжают пороть чужь... Да согласен соперник у МЮ серьезный,но многие забыли кажись,что и МЮ далеко не мальчик для битья... я верю в МЮ! И Вообще я уже стал забывать кто есть Ривалдо при всем уважении он и в свои то годы особо не был авторитетом на поле а тут раз и экспертом нарисовался???
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:36
Их шансы равны
rskjnbru86u3
rskjnbru86u3
вчера в 22:26
Сложно все в этой жизни...
Гость
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