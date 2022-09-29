Ривалдо поделился мнением о дерби Манчестера

Экс-футболист сборной Бразилии дал оценку раскладу сил в матче АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В дерби Манчестера за последние годы изменился расклад сил, и команда Хосепа Гвардиолы — явный фаворит.