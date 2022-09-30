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Сёмин назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака»

вчера, 10:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил победу «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

Во-первых, Кубок любит сюрпризы. Они всегда были и будут в дальнейшем. Матч был очень хорошим с обеих сторон, команды показали высокий уровень футбола, были активны. У «Зенита» не сработали замены, потому что когда ушли бразильцы, мы увидели совсем другую команду. Это повлияло на конечный результат. С другой стороны, «Зенит» в первом тайме «Спартак» простил, хотя для них это была одна из лучших игр за последнее время.

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 16:08
Должны были больше забивать,столько моментов упустили!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 13:12
потому что когда ушли бразильцы, мы увидели совсем другую команду.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1330797/syomin-yuriy 30.09.2022
И не стыдно такое вслух говорить?
tqhk87v8gwab
tqhk87v8gwab
вчера в 12:52
На счет эффективности замен уже не первый раз говорят, вот вам и лучший тренер...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:47, ред.
Акелла промахнулся, Акелла промахнулся верещат москвичи всех мастей. Уже и 7:1 забыто. Зениту вчера катастрофически не везло, и замены ничуть не укрепили команду. Слабое звено Зенита - тренер.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:32
В большей степени с тем, что сказал Сёмин, можно согласиться. В кубковых матчах всегда больше более непредсказуемых результатов, чем в гладком чемпионате, и даже с учетом изменившегося регламента их не становится меньше. Можно согласится, что Зенит простил пару раз Спартак в первом тайме, но в то же время, простил - это значит не хватило мастерства попасть в ворота. А то, что не сработали замены - ушедшие бразильцы к моменту замен уже заметно устали и даже если бы остались, вряд ли изменили бы игру.
Соглашусь, что матч был хорошим с обеих сторон, но причина победы Спартака, это то, что они в этом матче были явно лучше Зенита.
makkie
makkie ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 12:32
ЛЧ - любимым чемпионатом?))
Там Зенит как рыба в воде, действительно.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 12:30
Зенит бережет силы перед лч
Nottrow
Nottrow
вчера в 12:11
Свиньи опять разошлись , до первого поражения и десятого места.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:19
Семак даже с деньгами ничего сделать не в состоянии !
Гнать этого 7а в ЦСКА срочно !
112910415
112910415
вчера в 10:57
срочно прикупить ещё бразильцев !
drug01
drug01
вчера в 10:55
Счёт по игре!!!
LOpp
LOpp
вчера в 10:36
Семак out!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:33
это не ручному оренбургу 8ку
Союзник противников
Союзник противников ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 10:32
Откедова,барин,этакие деньги у потенцияльных оппонентов??? Ненаучно энто...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:31
Ну и где анонсированные "причины разгромного поражения" большого специалиста футбола? Это всё(я так тоже могу!),или -ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ???
Boricku
Boricku
вчера в 10:24
Игра на кубык и в чемпионате две большие разницы. Не обольщайтесь, если не будет закупок качественных футболёров, наше место намбер файв.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:23
Если честно Семак до начала матча труханул
77ne64wd2fdb
77ne64wd2fdb
вчера в 10:22
У Зенита просто слабый тренер
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:19
Проиграли - это главное.
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