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А. Кержаков: «До замен Малкома и Вендела „Зенит“ владел преимуществом»

вчера, 09:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на поражение сине-бело-голубых от «Спартака».

Счет не отображает ход встречи. По крайне мере то, что было до 75 минуты. До замен Малкома и Вендела «Зенит» владел преимуществом. Вышедшие игроки не смогли удержать тот уровень, который предложили бразильцы. Всеми признанный факт, что игру задают легионеры. Плюс не хватило Барриоса, надеюсь, что он будет готов к матчу против «Ростова». У «Спартака» отмечу Руслана Литвинова. Отлично сыграл в обороне.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:32
А.Кержаков" Без бразильцев зенит уровня второй восьмёрки РПЛ"....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:51
Правильно "Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном". Но суть приведённой вами цитаты верна. За неё вам плюс.
Брулин
Брулин
вчера в 13:25
Очень большое преимущество в полузащите не переходит в голы. А без голов побед не бывает. Может Семаку надо опять попробовать наигрывать двух нападающих вместе... но, скорее всего он побоится на скамейке кого-то из бразильцев оставить.
Futurista
Futurista
вчера в 11:23
Кержаков: До газпрома Зенит десятилетиями болтался в нижней части турнирной таблицы...
wkyzv5fd6a6d
wkyzv5fd6a6d
вчера в 10:55
Наши игроки пока не тянут????
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:52
Ошибка тренера на лицо.
Boricku
Boricku
вчера в 10:26
Керж лучший по ловле корюшки
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:15
Ну теперь уСё... опять начнут на Спартак медали вешать...:)))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:01
Да по делу проиграли, что тут говорить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:01, ред.
Так ещё Ломоносов сказал,что "Богатство России будет прирастать Сибирью".А Миллер добавил,что "БоГАТСТВО "Зенита" будет прирастать бесконечными пляжами дружественной за деньги,полученные из недр Сибири, Бразилией".
А на нет и чемпионства и Кубка нет...
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