А. Кержаков: «До замен Малкома и Вендела „Зенит“ владел преимуществом»

Экс-нападающий «Зенита» отреагировал на поражение сине-бело-голубых от «Спартака».

Счет не отображает ход встречи. По крайне мере то, что было до 75 минуты. До замен Малкома и Вендела «Зенит» владел преимуществом. Вышедшие игроки не смогли удержать тот уровень, который предложили бразильцы. Всеми признанный факт, что игру задают легионеры. Плюс не хватило Барриоса, надеюсь, что он будет готов к матчу против «Ростова». У «Спартака» отмечу Руслана Литвинова. Отлично сыграл в обороне.