Анчелотти: «Провели не самый лучший поединок»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча с «Осасуной».
Мы заслуживали победу, но провели не самый лучший поединок. Нам нет оправданий. Состав очень хороший. Игра пошла не так, как мы хотели.
Что касается пенальти, то Карим Бензема реализовал два важнейших пенальти в прошлом сезоне. Он лучший пенальтист нашей команды.
А вообще мне кажется, как бы странно это не звучало, но возвращение Бензема повлияло на неудовлетворительный результат. Много пытались играть на Карима, да и пенальти смазал. А в тех матчах, которые Карим пропускал, в атаке Реала был хаос, и на роли завершателя атаки мог оказаться абсолютно любой игрок....
А вообще мне кажется, как бы странно это не звучало, но возвращение Бензема повлияло на неудовлетворительный результат. Много пытались играть на Карима, да и пенальти смазал. А в тех матчах, которые Карим пропускал, в атаке Реала был хаос, и на роли завершателя атаки мог оказаться абсолютно любой игрок....