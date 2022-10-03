Анчелотти: «Провели не самый лучший поединок»

Наставник «Реала» дал комментарий после матча с «Осасуной».

Мы заслуживали победу, но провели не самый лучший поединок. Нам нет оправданий. Состав очень хороший. Игра пошла не так, как мы хотели.

Что касается пенальти, то Карим Бензема реализовал два важнейших пенальти в прошлом сезоне. Он лучший пенальтист нашей команды.