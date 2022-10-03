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Анчелотти: «Провели не самый лучший поединок»

вчера, 09:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча с «Осасуной».

Мы заслуживали победу, но провели не самый лучший поединок. Нам нет оправданий. Состав очень хороший. Игра пошла не так, как мы хотели.

Что касается пенальти, то Карим Бензема реализовал два важнейших пенальти в прошлом сезоне. Он лучший пенальтист нашей команды.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 13:07
Осасуна не так проста.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:57
Раньше пауза на международные матчи сбивала Барселону, теперь Реал....
А вообще мне кажется, как бы странно это не звучало, но возвращение Бензема повлияло на неудовлетворительный результат. Много пытались играть на Карима, да и пенальти смазал. А в тех матчах, которые Карим пропускал, в атаке Реала был хаос, и на роли завершателя атаки мог оказаться абсолютно любой игрок....
Бoрат
Бoрат
вчера в 10:45
Папа Карло похоже хорошо знаком с психологией и всякими речевыми уловками:
Не сказал "мы проиграли"
Вместо этого "игра пошла не так"
drug01
drug01
вчера в 10:13
Надо играть до конца
ABir
ABir
вчера в 09:45
Барселона догнала
5u88jrhsgtjd
5u88jrhsgtjd
вчера в 09:28
поверили в победу очень рано вот и результат...
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