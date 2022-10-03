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Тен Хаг сообщил, почему не выпустил Роналду против «Манчестер Сити»

сегодня, 00:19
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему не выпустил Криштиану Роналду в матче с «Манчестер Сити» (3:6).

«Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере. Еще один плюс – я смог выпустить Марсьяля, ведь ему нужны минуты. Но я не хочу указывать на это в таком ключе», – сказал Эрик тен Хаг.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:21
Может не бред.
Может хотел сказать, что не хотел чтобы Роналду позорился в этом матче, а может Роналду сам сказал, что не хочет выходить в матче.
salleeh
salleeh
сегодня в 08:26
МанСити главный претендент на титул ЛЧ. МанЮнайтед депрессивный клуб, нужно избавляться от Тен Хага и К.Роналду. Пусть выясняют отношения в другом месте.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 07:32
бред несет
Elliada
Elliada
сегодня в 07:17
Зачем его выпускать? Как оказалось, замыкать и пенальти бить умеет не только балласт. А на большее он не способен
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:44
Это не правильно,если может,пусть играет!
112910415
112910415
сегодня в 06:39
большая проблема для тренера !
выпускать незачем, а объяснять надо корректно ...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:26
Звучит так, типа, "я не хотел, чтобы он на свой счёт записал это поражение"
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:13
Бред несёт, пора уже начать говорить правду.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:38
Пожалели Кристинку, он бы этого не перенёс
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 05:25
Зачем он так говорит?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:20
На Рона уже просто махнули рукой как на бесполезного игрока...
Gahi
Gahi
сегодня в 02:33
Он тренер команды и ему видней кто должен играть в том или ином матче. За результат отвечает Эрик тен Хаг.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:41
Надо было в Челси уходить.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:34
Во всём Магуаер виноват
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Причём всем.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Athletic Club de Bilbao (раскрыть)
сегодня в 00:25
Понятно же было, что Манчестер Юнайтед опозорится.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 00:23
Так сказал, как будто уже за ранее знал что мю опозориться, в матче с Сити и по этому не стал выпускать Рона, мал пусть другие позориться, а Рон к этому не причастен.
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