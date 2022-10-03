Тен Хаг сообщил, почему не выпустил Роналду против «Манчестер Сити»

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сегодня, 00:19

Тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему не выпустил в матче с «Манчестер Сити» (3:6).

«Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере. Еще один плюс – я смог выпустить Марсьяля, ведь ему нужны минуты. Но я не хочу указывать на это в таком ключе», – сказал Эрик тен Хаг.