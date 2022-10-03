Тен Хаг сообщил, почему не выпустил Роналду против «Манчестер Сити»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему не выпустил Криштиану Роналду в матче с «Манчестер Сити» (3:6).
«Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере. Еще один плюс – я смог выпустить Марсьяля, ведь ему нужны минуты. Но я не хочу указывать на это в таком ключе», – сказал Эрик тен Хаг.
Может хотел сказать, что не хотел чтобы Роналду позорился в этом матче, а может Роналду сам сказал, что не хочет выходить в матче.
Может хотел сказать, что не хотел чтобы Роналду позорился в этом матче, а может Роналду сам сказал, что не хочет выходить в матче.
выпускать незачем, а объяснять надо корректно ...
выпускать незачем, а объяснять надо корректно ...