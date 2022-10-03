Кин: «„Манчестер Юнайтед“ не уважает Роналду»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал отношение клуба к Криштиану Роналду.
Думаю, «Юнайтед» проявляет неуважение к Роналду. Его следовало отпустить до закрытия трансферного окна. Главный тренер сказал, что хочет его сохранить. Ладно, в атаке нужна вариативность, но нельзя оставлять Роналду лишь для того, чтобы он сидел на скамейке. Он один из величайших в истории, и не надо верить тому, что ему некуда было уйти, это брехня. У него было 4-5 хороших вариантов.
Тен Хаг не рассчитывает на Роналду. Мы видели, что он провел несколько матчей в еврокубках, и ситуация будет становиться только хуже.
Роналду мотивирует ЧМ-2022, но нехорошо, что он постоянно в запасе. Думаю, что в его адрес от «МЮ» исходит лишь неуважение. Можно было его выпустить против «Сити»? Разумеется! Какая разница, что счет 0:4? Роналду забил так много голов, что нет никого, кто делал бы это лучше. Люди одержимы мыслями о прессинге, но надо просто отправлять мяч в нужные зоны – и Криштиану будет забивать.
Португальца ...!!!
Португальца ...!!!
А может Рой Кин покажет нам очередь из желающих видеть у себя угасшую "звезду"? Только реальных, а не из бульварной прессы.
Да и что такое отпустить?
Разорвать контракт и выплатить Роналду неустойку?
Уверен если бы был хоть один реальный вариант, пусть даже не совсем выгодный, то МЮ его бы с радостью отпустили.
Да и почему бы не проснутся совести у самого Роналду?
Попросить у МЮ разрыва контракта и выплаты неустойки клубу, он же несметно богат и играет не ради денег.
Нет, Роналду уже понимает, что не потянет, а вот деньги он любит больше всего на свете, ну после себя любимого конечно.
Да и от самого Роналду уважение к клубу так и хлещет, особенно это было видно этим летом. За это наверное фанаты МЮ "полюбили" его со всей своей злостью.
А может Рой Кин покажет нам очередь из желающих видеть у себя угасшую "звезду"? Только реальных, а не из бульварной прессы.
Да и что такое отпустить?
Разорвать контракт и выплатить Роналду неустойку?
Уверен если бы был хоть один реальный вариант, пусть даже не совсем выгодный, то МЮ его бы с радостью отпустили.
Да и почему бы не проснутся совести у самого Роналду?
Попросить у МЮ разрыва контракта и выплаты неустойки клубу, он же несметно богат и играет не ради денег.
Нет, Роналду уже понимает, что не потянет, а вот деньги он любит больше всего на свете, ну после себя любимого конечно.
Да и от самого Роналду уважение к клубу так и хлещет, особенно это было видно этим летом. За это наверное фанаты МЮ "полюбили" его со всей своей злостью.
2. 4-5 вариантов у него было? Конкретно кто эти клубы? Никто официально не заявлял о желании подписать балласта. Зато официально представители команд заявляли, что балласт им не нужен. Например, Оливер Кан или президент Атлетико. МЮ готов был расстаться с ним, 30 млн и он был бы свободен. Агент балласта заявлял, что его клиент согласен играть за 8 млн в год. 30 млн за трансфер + 8 млн зарплата - такие условия потянул бы любой клуб. Но опять же он никому не нужен. Даже тренер Спортинга угрожал уволиться, если подпишут балласта, боялся, что он поломает командную игру.
Кстати, балласт обещал рассказать всю правду. Больше месяца прошло. Тишина.
3. МЮ проиграл, а Кина волнует только почему не играет балласт? Такой же преданный болельщик, как и те, кто после первого тайма покинул стадион. Почему Кин молчал, когда МЮ выигрывал без балласта у Ливерпулся, Арсенала, Лестера? Стоило 1 раз проиграть без балласта и шакалы набросились. Всё-таки МЮ проиграл не кому-нибудь, а МС. В прошлом сезоне МЮ тоже проиграл МС с балластом в составе. Перед ответной игрой вообще сбежал в Португалию.
4. тен Хаг тренер. Ему решать, как поступать. Легко критиковать постфактум. Где вы были раньше?
2. 4-5 вариантов у него было? Конкретно кто эти клубы? Никто официально не заявлял о желании подписать балласта. Зато официально представители команд заявляли, что балласт им не нужен. Например, Оливер Кан или президент Атлетико. МЮ готов был расстаться с ним, 30 млн и он был бы свободен. Агент балласта заявлял, что его клиент согласен играть за 8 млн в год. 30 млн за трансфер + 8 млн зарплата - такие условия потянул бы любой клуб. Но опять же он никому не нужен. Даже тренер Спортинга угрожал уволиться, если подпишут балласта, боялся, что он поломает командную игру.
Кстати, балласт обещал рассказать всю правду. Больше месяца прошло. Тишина.
3. МЮ проиграл, а Кина волнует только почему не играет балласт? Такой же преданный болельщик, как и те, кто после первого тайма покинул стадион. Почему Кин молчал, когда МЮ выигрывал без балласта у Ливерпулся, Арсенала, Лестера? Стоило 1 раз проиграть без балласта и шакалы набросились. Всё-таки МЮ проиграл не кому-нибудь, а МС. В прошлом сезоне МЮ тоже проиграл МС с балластом в составе. Перед ответной игрой вообще сбежал в Португалию.
4. тен Хаг тренер. Ему решать, как поступать. Легко критиковать постфактум. Где вы были раньше?
Раз не выпускает дельфина, значит он в плохой форме, и готов хуже, чем те, кто на поле
Ведь это логично
Раз не выпускает дельфина, значит он в плохой форме, и готов хуже, чем те, кто на поле
Ведь это логично