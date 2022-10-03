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Кин: «„Манчестер Юнайтед“ не уважает Роналду»

сегодня, 00:13

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал отношение клуба к Криштиану Роналду.

Думаю, «Юнайтед» проявляет неуважение к Роналду. Его следовало отпустить до закрытия трансферного окна. Главный тренер сказал, что хочет его сохранить. Ладно, в атаке нужна вариативность, но нельзя оставлять Роналду лишь для того, чтобы он сидел на скамейке. Он один из величайших в истории, и не надо верить тому, что ему некуда было уйти, это брехня. У него было 4-5 хороших вариантов.

Тен Хаг не рассчитывает на Роналду. Мы видели, что он провел несколько матчей в еврокубках, и ситуация будет становиться только хуже.

Роналду мотивирует ЧМ-2022, но нехорошо, что он постоянно в запасе. Думаю, что в его адрес от «МЮ» исходит лишь неуважение. Можно было его выпустить против «Сити»? Разумеется! Какая разница, что счет 0:4? Роналду забил так много голов, что нет никого, кто делал бы это лучше. Люди одержимы мыслями о прессинге, но надо просто отправлять мяч в нужные зоны – и Криштиану будет забивать.

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Все комментарии
_TOP_GUN_
_TOP_GUN_
сегодня в 16:20
Роналду лучший.
Barcelona For Life
Barcelona For Life
сегодня в 15:57
Был бы чуть скромнее, было бы море поддержки. Но его писанина, твитты отталкивающе влияют... Тен Хаг снимет корону с него... Соглашусь, что один из лучших бомбардиров, но спортивное поведение вне поля и в соцсетях тоже роль играют. Его маниакальная привычка голого торса его не красит.
shur
shur
сегодня в 13:58, ред.
...всегда и в любой ситуации , будь то спорт, искусство, власть , надо уходить вовремя , чтобы не было этого чувство невостребованности, а значит пустых стадионов, концертных залов, улиц и площадей!!! ЧМ -22 - прощальное танго
Португальца ...!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 11:19
Очень напоминает ситуацию из сериала "тедд лассо", в которой оказался Рой Кент! Но это ведь сериал 2020 года! Походу они все предвидели))
vedevas_93
vedevas_93 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:27
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 08:41
    Никто не сможет сыграть,если команда против игрока.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 08:20
    Логика Тен Хага ясна. Сейчас Роналду не в форме и поэтому он сидит на лавке. Но тренер на него рассчитывает позже и надеется, что игрок всё же наберёт прежнюю форму, поэтому Роналду не отпустили из МЮ. А при 4-0, выпустив никакущего игрока, можно было схлопотать и 8-0 в итоге. Этого Хаг и боялся, всё же Мс - это сильнейшая команда АПЛ. В итоге, он оказался прав и 4-0 немного скрасились конечными 6-3, хотя всё равно крупно.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:02
    Достаточно того сколько ему платят.
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:04
    Похоже в этом есть доля правды, в этом состоит часть большого спорта с его белёнными зарплатами и контрактами, где спортсмены уже сами себе не принадлежат. Придётся терпеть
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 05:56
    Роналду никому не нужен и это оказывается неуважение со стороны МЮ.
    А может Рой Кин покажет нам очередь из желающих видеть у себя угасшую "звезду"? Только реальных, а не из бульварной прессы.
    Да и что такое отпустить?
    Разорвать контракт и выплатить Роналду неустойку?
    Уверен если бы был хоть один реальный вариант, пусть даже не совсем выгодный, то МЮ его бы с радостью отпустили.
    Да и почему бы не проснутся совести у самого Роналду?
    Попросить у МЮ разрыва контракта и выплаты неустойки клубу, он же несметно богат и играет не ради денег.
    Нет, Роналду уже понимает, что не потянет, а вот деньги он любит больше всего на свете, ну после себя любимого конечно.
    Да и от самого Роналду уважение к клубу так и хлещет, особенно это было видно этим летом. За это наверное фанаты МЮ "полюбили" его со всей своей злостью.
    anzhi1
    anzhi1
    сегодня в 05:47
    Согласен с ним. Как можно такого игрока держать в запасе,уму непостижимо
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:25
    кто его держал ? каким образом ?
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 05:23
    В прошлом было иначе, он был молод, и забивал.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 04:42
    На вкус и цвет товарищей нет!
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 03:20
    Кто знает что там в команде вытворяла эта звезда. Опустили походу парня на землю.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 02:24
    1. Действительно, тен Хаг не рассчитывает на балласта. Какой от него толк? Когда выпускал его на поле, он становился худшим игроком в составе. Не прессингует, не борется, скорости нет, по воротам не попадает и т. д. За сборную отыграл 2 полноценных матча. Что он сделал? Даже на его Родине балласта критикуют и просят исключить из сборной.

    2. 4-5 вариантов у него было? Конкретно кто эти клубы? Никто официально не заявлял о желании подписать балласта. Зато официально представители команд заявляли, что балласт им не нужен. Например, Оливер Кан или президент Атлетико. МЮ готов был расстаться с ним, 30 млн и он был бы свободен. Агент балласта заявлял, что его клиент согласен играть за 8 млн в год. 30 млн за трансфер + 8 млн зарплата - такие условия потянул бы любой клуб. Но опять же он никому не нужен. Даже тренер Спортинга угрожал уволиться, если подпишут балласта, боялся, что он поломает командную игру.

    Кстати, балласт обещал рассказать всю правду. Больше месяца прошло. Тишина.

    3. МЮ проиграл, а Кина волнует только почему не играет балласт? Такой же преданный болельщик, как и те, кто после первого тайма покинул стадион. Почему Кин молчал, когда МЮ выигрывал без балласта у Ливерпулся, Арсенала, Лестера? Стоило 1 раз проиграть без балласта и шакалы набросились. Всё-таки МЮ проиграл не кому-нибудь, а МС. В прошлом сезоне МЮ тоже проиграл МС с балластом в составе. Перед ответной игрой вообще сбежал в Португалию.

    4. тен Хаг тренер. Ему решать, как поступать. Легко критиковать постфактум. Где вы были раньше?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 02:19
    А может его погладить по попке ?
    Бoрат
    Бoрат
    сегодня в 01:47
    Не знаю насчёт Роя Кина, но Тен Хагу точно виднее
    Раз не выпускает дельфина, значит он в плохой форме, и готов хуже, чем те, кто на поле
    Ведь это логично
    Неэгоист
    Неэгоист ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:17
    Не, лучше всего знает 🐓... Но он молчит... Молчит и сидит на лавке... Там ему и место... Он его выбрал... Как кто-то говорил, он выберет то, что захочет... Вот и выбрал... Хе-хе...
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 01:15, ред.
    Как говорят,от любви,до ненависти ,не далеко, или два раза в одну воду,не зайдёшь, то был,в первый раз,совсем другой Манчестер,да и Рон отличался,от теперешнего!!!
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 01:06
    Вот теперь где адепты "Рон никуда не хотел уйти!", "Тен Хаг рассчитывает на него!", "Мендеш не контактировал ни с кем! Всё это фейки!"???
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Неэгоист (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    Ты же лучше знаешь, чем Рой Кин, так?
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 00:41, ред.
    Никто его не держал... Свалил бы, если б было куда... В Турине так и случилось... Предсезонку тоже МЮ ему завалил?... Хе .. Хотел бы ТХ его выпустить - выпустил бы... Но играли бы тогда в меньшинстве... Дурная зарплата мешает ему жить... Приходится выбирать - или игра, или зарплата... И того и другого вместе уже не будет.. В МЮ точно..
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:35
    Полностью согласен с Роем. Зачем было удерживать Криштиану Роналду насильно, тем более, если не выпускаешь его?! И зачем покупался Карлос Каземиро, если он постоянно сидит на скамейке запасных? Думаю, что Каземиро зря туда перешёл. Он хорошо вписался бы в Манчестер Сити и помог бы им наконец-то выиграть Лигу Чемпионов УЕФА. Неоднозначные действия Тен Хаага губит Манчестер Юнайтед.
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    сегодня в 00:26
    Да Тен Хааг тот ещё долбаящер,Рон на скамье,Каземира уже врос в скамейку.
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 00:20
    Действительно, зачем держать на скамейке, если ты проигрываешь разгромно?! Я бы его в каждом матче выпустил с первых минут. Пусть играет, ему итак осталось играть недолго.
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 00:17
    В общем, Кин прав. Оставлять Роналду на скамейке даже после 0:4 это кричащий жест
    Гость
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