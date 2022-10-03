Кин: «„Манчестер Юнайтед“ не уважает Роналду»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» раскритиковал отношение клуба к .

Думаю, «Юнайтед» проявляет неуважение к Роналду. Его следовало отпустить до закрытия трансферного окна. Главный тренер сказал, что хочет его сохранить. Ладно, в атаке нужна вариативность, но нельзя оставлять Роналду лишь для того, чтобы он сидел на скамейке. Он один из величайших в истории, и не надо верить тому, что ему некуда было уйти, это брехня. У него было 4-5 хороших вариантов.

Тен Хаг не рассчитывает на Роналду. Мы видели, что он провел несколько матчей в еврокубках, и ситуация будет становиться только хуже.