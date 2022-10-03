Невилл: «Против Холанда невозможно играть»

Гари Невилл оценил игру форварда Эрлинга Холанда в матче против «Манчестер Юнайтед» (6:3), в котором он забил 3 гола.
«У МЮ на скамейке был футболист, который выступал на мировом уровне 10-15 лет. Это Криштиану Роналду. Но теперь мы наблюдаем за новым поколением. Именно игру мирового уровня мы и увидели. Я знаю, что Фил Фоден тоже забил три гола. Он свой парень и наверняка очень горд этим достижением. Он прекрасный английский футболист. Но Эрлинг Холанд – это нечто совершенно иное. Мы становимся свидетелями чего-то действительно особенного. И, думаю, это понятно по его статистике. Он делает так, что сложное выглядит простым. Против Холанда невозможно играть. Такой я делаю вывод. Конечно, мы видели в составе „Манчестер Сити“ фантастических футболистов: Кевина де Брюйне, Давида Сильву, Серхио Агуэро. Но этот игрок способен превзойти их всех», – сказал Невилл.