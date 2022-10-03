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Невилл: «Против Холанда невозможно играть»

сегодня, 00:51
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Гари Невилл оценил игру форварда Эрлинга Холанда в матче против «Манчестер Юнайтед» (6:3), в котором он забил 3 гола.

«У МЮ на скамейке был футболист, который выступал на мировом уровне 10-15 лет. Это Криштиану Роналду. Но теперь мы наблюдаем за новым поколением. Именно игру мирового уровня мы и увидели. Я знаю, что Фил Фоден тоже забил три гола. Он свой парень и наверняка очень горд этим достижением. Он прекрасный английский футболист. Но Эрлинг Холанд – это нечто совершенно иное. Мы становимся свидетелями чего-то действительно особенного. И, думаю, это понятно по его статистике. Он делает так, что сложное выглядит простым. Против Холанда невозможно играть. Такой я делаю вывод. Конечно, мы видели в составе „Манчестер Сити“ фантастических футболистов: Кевина де Брюйне, Давида Сильву, Серхио Агуэро. Но этот игрок способен превзойти их всех», – сказал Невилл.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:13
неправда, ведь Фоден тоже с хеттриком, и если бы Фодену не дали забить, была бы ничья, между прочим! А на каждую хитрую задницу всегда есть такой же хитрый винт и на этого трескоеда можно управу найти, надо искать такого же людоеда только в защите и он наверняка есть! Ему просто никто особо и не мешает, против паралитика Варана любой форвард будет крут! Вот в чем дело, т.е. не в достоинствах трескоеда, а в отсутствии противодействия!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:56
А сколько критики было в его адрес после первого сыгранного матча против Ливерпуля, в частности от Гари...а теперь восхваляет 😁
Gahi
Gahi
сегодня в 06:39
С такими партнёрами как в Манчестер Сити, Холанд и дальше будет прогрессировать.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 05:22
Дааа
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:45
И это он только в начале пути!
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