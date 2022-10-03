Венгер: «„Арсенал“ – вторая по силе команда Англии»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер включил клуб в число фаворитов АПЛ.
«Я бы поставил „Арсенал“ сразу за „Манчестер Сити“. „Арсенал“ – вторая по силе команда Англии на данный момент и имеет хорошие шансы выиграть чемпионат», – сказал Венгер.
А так, рано петь дифирамбы! Да, на данный момент мы даже лучшие, но сезон длинный, сложный. Скоро матч с Ливерпулем, надо думать о нем, сейчас ненужны все эти разговоры о силе и местах!
А так, рано петь дифирамбы! Да, на данный момент мы даже лучшие, но сезон длинный, сложный. Скоро матч с Ливерпулем, надо думать о нем, сейчас ненужны все эти разговоры о силе и местах!