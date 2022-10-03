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Венгер: «„Арсенал“ – вторая по силе команда Англии»

сегодня, 00:21

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер включил клуб в число фаворитов АПЛ.

«Я бы поставил „Арсенал“ сразу за „Манчестер Сити“. „Арсенал“ – вторая по силе команда Англии на данный момент и имеет хорошие шансы выиграть чемпионат», – сказал Венгер.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:24
Если Арсенал сможет поддержать интригу хотя бы до НГ, будет уже хорошо.
monah-10
monah-10 ответ Maximus_01 (раскрыть)
сегодня в 08:13
Согласен победит, при одном условии, Холанда если на стадион не пустить, викинг терминатор.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:06
Венгер просто вспомнил прошлые времена, тогда впереди Арсенала был лишь клуб из Манчестера, правда цвета его были другие)))
А так, рано петь дифирамбы! Да, на данный момент мы даже лучшие, но сезон длинный, сложный. Скоро матч с Ливерпулем, надо думать о нем, сейчас ненужны все эти разговоры о силе и местах!
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 07:55
Где ты был все это время Венгерушка, как только Артета поставил работу все обратили взор, так вот что я скажу, а скажу я, что Арсенал победит Мансити
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 07:31
Шанс есть - 2-3ое место
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:44
У Арсенала свой Петржела))))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 05:27
Теперь да.
s4raw2v4xyga
s4raw2v4xyga
сегодня в 04:50
Брешет старый пуховик
Gahi
Gahi
сегодня в 04:35
Ну что, остаётся надеяться что "Арсенал" сможет всё таки навязать борьбу за трофей в АПЛ.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:26
А почему это вторая?
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