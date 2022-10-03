Венгер: «„Арсенал“ – вторая по силе команда Англии»

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сегодня, 00:21

Бывший главный тренер «Арсенала» включил клуб в число фаворитов АПЛ .

«Я бы поставил „Арсенал“ сразу за „Манчестер Сити“. „Арсенал“ – вторая по силе команда Англии на данный момент и имеет хорошие шансы выиграть чемпионат», – сказал Венгер.