Маурисио рассказал о дорогом подарке от Кадырова

Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио признался, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами.
Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию.
Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри – офигел. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!».
Эти бутсы до сих пор хранятся у меня – лежат дома в сейфе. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь. Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек – это бесценно.
Если будешь плохо играть за Ахмат, автогол забъешь например, тоже могут позвать в гости
А потом, как повезет
Можешь в лесу оказаться, можешь в яме в каком-нибудь горном ауле, а может и как колумбийского игрока Эскобара просто завалят
Если будешь плохо играть за Ахмат, автогол забъешь например, тоже могут позвать в гости
А потом, как повезет
Можешь в лесу оказаться, можешь в яме в каком-нибудь горном ауле, а может и как колумбийского игрока Эскобара просто завалят