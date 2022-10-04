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Маурисио рассказал о дорогом подарке от Кадырова

сегодня, 00:54

Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио признался, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами.

Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию.

Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри – офигел. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!».

Эти бутсы до сих пор хранятся у меня – лежат дома в сейфе. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь. Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек – это бесценно.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:15
Игроки Ахмата чешут репу.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:08
Из скромности мог бы и промолчать о таком подарке...
ar33ra36k33z
ar33ra36k33z
сегодня в 07:05
Не надо злить людей такой информацией
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:05
А почему не пол-Чечни ?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:33
Может себе позволить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:06
Надо было поиграть в этих бутсах)))
nha54ms7hhxf
nha54ms7hhxf
сегодня в 04:28
Вот куда уходят наши налоги, а бабульки рубли на хлеб считают, всю жизнь на эту страну отгорбатившись. Шейх мля выискался
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:04
У Кадырова дома всё в брилиантах!
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:59
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:55, ред.
    И такое бывает. Значит заслужил такое отношение.
    Гость
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