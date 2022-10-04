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Сторожук: «„Краснодар“ не наиграл на победу в матче с „Крыльями Советов“»

сегодня, 00:45
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«У нас легких игр не бывает. Это была выездная игра с хорошим сыгранным соперником, у которого быстрые атакующие футболисты. Мы только и делаем, что интегрируем футболистов на позиции, где человек никогда не играл. Также приходится привлекать футболистов из „молодежки“. Ситуация не может радовать, тяжело упрекнуть ребят. Соперник был быстрее, у нас не особо получилось сегодня. Сказал ребятам, что каждому надо задуматься. На победу мы не наиграли», – считает Сторожук.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:45
Отскочили бычки!
bny3jc85dd5t
bny3jc85dd5t
сегодня в 06:34
Итог матча справедлив
ABir
ABir
сегодня в 06:20
Просто Крыльям тоже были нужны очки
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 06:17
Разбадяжили состав непонятными неграми,вот и результат,пол года назад, свои пацаны гораздо веселей играли, верните их назад,
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:52
Откровенное и честное признание, молодец!
112910415
112910415
сегодня в 04:52
очень неприятный звоночек ...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:29
Краснодар больше владел мячом 59% на 41%, но в три раза меньше бил по воротам 7 против 21 удара.
Это называется вату катали, а не играли.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:49
Так Быки и не победили
Бoрат
Бoрат ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 01:03
Футбол не терпит сослагательного наклонения
Вон, наш Воронежский Факел в первых восьми турах в пяти матчах забивал первый, и наверно как ты говоришь, МОГ БЫ довести до победы хотя бы половину матчей.
Но не судьба, ни разу в них не победили
Пока не дождались наконец-то мёртвого Локомотива в 9 туре
Gahi
Gahi
сегодня в 00:48
С такой игрой Краснодар мог бы и проиграть.
Гость
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