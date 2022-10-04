Сторожук: «„Краснодар“ не наиграл на победу в матче с „Крыльями Советов“»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).
«У нас легких игр не бывает. Это была выездная игра с хорошим сыгранным соперником, у которого быстрые атакующие футболисты. Мы только и делаем, что интегрируем футболистов на позиции, где человек никогда не играл. Также приходится привлекать футболистов из „молодежки“. Ситуация не может радовать, тяжело упрекнуть ребят. Соперник был быстрее, у нас не особо получилось сегодня. Сказал ребятам, что каждому надо задуматься. На победу мы не наиграли», – считает Сторожук.
Вон, наш Воронежский Факел в первых восьми турах в пяти матчах забивал первый, и наверно как ты говоришь, МОГ БЫ довести до победы хотя бы половину матчей.
Но не судьба, ни разу в них не победили
Пока не дождались наконец-то мёртвого Локомотива в 9 туре
Вон, наш Воронежский Факел в первых восьми турах в пяти матчах забивал первый, и наверно как ты говоришь, МОГ БЫ довести до победы хотя бы половину матчей.
Но не судьба, ни разу в них не победили
Пока не дождались наконец-то мёртвого Локомотива в 9 туре