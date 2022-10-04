Сторожук: «„Краснодар“ не наиграл на победу в матче с „Крыльями Советов“»

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сегодня, 00:45

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«У нас легких игр не бывает. Это была выездная игра с хорошим сыгранным соперником, у которого быстрые атакующие футболисты. Мы только и делаем, что интегрируем футболистов на позиции, где человек никогда не играл. Также приходится привлекать футболистов из „молодежки“. Ситуация не может радовать, тяжело упрекнуть ребят. Соперник был быстрее, у нас не особо получилось сегодня. Сказал ребятам, что каждому надо задуматься. На победу мы не наиграли», – считает Сторожук.